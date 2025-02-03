老翁投資遭詐 年輕人打工面交取贓款下場慘了

警方在外商當場逮捕取款車手李姓及萬姓嫌犯。（圖由民眾提供）

2025/02/03 15:05

〔記者歐素美／台中報導〕台中市一名楊姓老翁在通訊軟體LINE上看到別人轉傳的投資訊息，好奇點擊加入「金股臨門」群組，被詐200萬元，後續詐團再約到家面交100萬元方家屬發現老翁應是被詐而報警，老翁於是和警方合作，當場逮捕李姓及萬姓2名年輕車手，依偽造文書、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，最近判決出爐，2嫌依加重詐欺罪，各判決有期徒刑10月。

楊姓老翁誤加投資群組，持續觀望群組內「會員」的獲利後，去年2月，詐團成員化名「張曉涵」向其表示「AI機器人」會自動檢測股市的個股大單，當有大單買進時，會自動幫客戶買進，待獲利後可以代操賣出，月底結算獲利後，會再匯款到客戶帳戶。

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老翁聽到股票搭配AI熱潮，十分心動，隨即再加入「e智匯-匯立證券自營部」客服，客服稱投資款項須使用儲值的方式，便與老翁約定面交投資款，在去年3月2次派「理財專員」前往老翁家中收取投資費用共200萬元。老翁見「智匯當沖」網頁中已有幾千到幾萬元不等的獲利，想再投入100萬元，便與客服約定再派專員到家中取款。老翁家人發現老翁可能遭到詐騙，隨即向清水警分局梧棲分駐所報警求援。

員警向老翁表示，正常股票投資管道都使用匯款方式進行，若指派人員前來收款，已不尋常，且在網路點擊的投資廣告，有很大的機率是虛設的詐騙網站，老翁應是陷入「假投資」無誤，幸家人發現防止老翁再度遭詐，老翁為了給詐騙集團得到教訓，便決定與員警合作緝捕來取款的嫌犯。

老翁與詐騙集團約定於去年3月26日在家中面交，員警至現場埋伏，發現已有嫌犯於老翁家外徘徊，疑似在監控家中情形，後詐欺集團又來電表示要更改至超商取款，老翁遂前往超商面交完畢後，埋伏在旁的員警即上前逮捕前往取款的李姓嫌犯（21歲）及在旁監控的萬姓嫌犯（22歲），並當場扣得假工作證件、收據、手機等贓證物，依偽造文書、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

李嫌在法院審理時供稱，其在網路找工作，依照工作群組的指示，在高雄向1名陌生女子索取公司證件、收據、無線耳機後，就從高雄到台中找被害人面交取款，但對索取款項是詐欺贓款一事並不知情；萬嫌受指示負責監督並回報李嫌面交收取詐騙款項過程，每日可獲得3000元報酬。法院判決認定李嫌及萬嫌與LINE詐騙集團成員，是具有共犯關係，依加重詐欺罪各判決有期徒刑10月。

清水警分局長蔡慶星表示，根據內政部警政署「165打詐儀錶板」顯示，「假投資」詐騙案數量，一直是詐騙案類中的第一名，因民眾對投資獲利一事躍躍欲試，容易踏入詐騙集團的陷阱，且通常投資人的投資款項都不小，累積的被害金額也相當可觀。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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