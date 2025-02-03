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    涉非法洗錢逾400億 知名律師劉立恩又涉詐欺罪被訴

    檢察官偵辦後，認定劉涉犯詐欺、洗錢等罪，依法追加起訴。（記者吳昇儒攝）

    檢察官偵辦後，認定劉涉犯詐欺、洗錢等罪，依法追加起訴。（記者吳昇儒攝）

    2025/02/03 14:01

    〔記者吳昇儒／台北報導〕執業逾20年的知名律師劉立恩架設「TWIP」平台經營第三方支付代收付業務，涉嫌幫多個博弈集團洗錢逾400億，不法獲利超過4億元，台北地檢署去年底依涉犯賭博罪、洗錢等罪，將劉及集團成員起訴，求刑9年。北檢追查時又發現，劉立恩經營的平台，也涉嫌幫詐騙集團洗錢。檢察官偵辦後，認定劉涉犯詐欺、洗錢等罪，依法追加起訴。

    檢察官查出，經營天遠律師事務所的劉立恩同時也擔任希幔科技公司負責人，曾以公司名義申請虛擬帳號，代收被害人詐騙被害人款項。且假藉買賣電子禮券名義架設「TWIP」平台，經營第三方支付代收付業務，從中收取手續費與報酬。

    檢方調查，劉立恩負責「TWIP」平台架構及業務方向，同時指揮集團成員李淳瑋等人與博奕集團接洽，利用平台收付賭資。前年起至去年6月24日止，幫多個博弈集團代收逾226億元款項、代付逾202億元款項，從中賺取超過4億元的報酬。

    檢察官認為，劉立恩及16名集團成員的行為，已經涉犯賭博罪且違反洗錢防制條例等罪，去年12月25日依法將劉男等人起訴。

    事後更查出，有許多遇詐民眾將錢匯進劉立恩經營公司的帳戶，因此認定劉也有幫助詐騙集團洗錢，將他函送法辦。檢察官調查後，依詐欺、洗錢等罪，依法追加起訴。

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