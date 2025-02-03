5億高中生案 夏朝源中檢報到入獄手比「YA」

假結婚偽造文書遭判刑1年6月確定的夏朝源，今天身穿外套、頭戴棒球帽到台中地檢署報到，看到媒體還用手比了「YA」。（記者陳建志攝）

2025/02/03 13:01

〔記者陳建志／台中報導〕台中5億高中生案，夏朝源涉嫌偽造文書上訴二審，台中高分院上月23日駁回，維持一審1年6月判刑，夏男確定要入監服刑，因本案屬社會矚目的敏感案件，台中地檢署分案後隨即啟動防逃機制，今並發出傳票，夏男11點多在員警陪同下前往台中地檢署報到，今天沒穿水藍色戰袍，而是穿黑色夾克和黑色棒球帽，看見媒體還手比讚、YA。

夏朝源和賴姓高中生前年5月登記結婚後，當天賴生卻墜樓喪命，夏男被認定沒有結婚真意，依偽造文書起訴，台中地院審理後，依偽造文書判刑1年6個月，夏男不服上訴二審，台中高分院開庭時，夏男多次落淚否認犯罪，對於外界質疑他是貪圖賴生龐大的遺產才會和他同性結婚，也當庭做出解釋，不過哀兵策略未見效，台中高分院上月23日判決駁回，維持一審1年6月判刑，全案定讞。

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因本案屬社會敏感案件，台中地檢署上月23日接獲台中高分院通知，隨即進行分案，並啟動防逃機制，禁止夏男出國、出海，並訂期執行。

台中地檢署今天發出傳票，並由警方將傳票送達，由警車載夏男到台中地檢署報到，夏男約在11點多抵達台中地檢署，今天並未穿每次開庭必穿的水藍色POLO衫，而是穿上黑色外套，頭戴棒球帽，看起來已經自己先理了光頭，神情一派輕鬆，看到媒體還用手比了「YA」和「讚」，不過全程未說話，預計完成報到手續後，就會搭囚車前往台中監獄服刑。

夏朝源今天身穿外套、頭戴棒球帽到台中地檢署報到發監執行，看起來已經自己先理了光頭。（記者陳建志攝）

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