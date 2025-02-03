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    彰化工廠大火狂燒 空拍火「蛇」竄天太震撼

    線西鄉一家塑膠工廠今天上午發生大火，火勢相當猛烈，空拍畫面曝光驚悚震撼。（圖由消防局提供）

    線西鄉一家塑膠工廠今天上午發生大火，火勢相當猛烈，空拍畫面曝光驚悚震撼。（圖由消防局提供）

    2025/02/03 12:16

    〔記者湯世名／彰化報導〕大年初六開工日，彰化縣線西鄉一家塑膠工廠今天上午8點多發生大火，火勢相當猛烈，黑煙竄天，消防局不斷派員增援，將近50人投入搶救，還出動救災機器人與空拍機監控，大火狂燒4個小時，直到中午仍在搶救中，空拍畫面曝光，大量濃煙有如火「蛇」竄天，驚悚震撼。

    這起工廠大火發生在今天上午8點多，線西鄉線工路一家塑膠工廠突然發生火災，1層樓鐵皮建築，工廠用途為做塑膠粒子，冒出大量黑煙，消防局據報出動消防車11輛、救護車1輛、消防人員25人趕往搶救，不過隨著影響範圍擴大，消防局不斷增援，共增加至22輛消防車，以及48名消防員全力投入灌救。

    消防局出動2架空拍機在火場上空盤旋攝影監控，由指揮官根據監控畫面指揮消防員部署水線救災，空拍畫面曝光可見經過長時間燃燒後，廠房大量黑色濃煙不斷冒出，遮蔽周圍天空，有如火「蛇」竄天，相當驚悚震撼。

    工廠員工說，過年後第一天來上班就遇到工廠火災，起初火勢很小，沒想到愈燒愈大，不知是如何起火的。

    這起工廠大火直到中午12點仍在搶救中，由於工廠位於線西海邊，風勢強勁，大火燃燒冒出的大量濃煙也被強風帶往天際，連數公里遠的和美鎮都看得到濃煙。起火原因與財物損失還要由消防局釐清。

    線西鄉一家塑膠工廠今天上午發生大火，空拍畫面曝光，大量濃煙有如火「蛇」竄天，驚悚震撼。（圖由消防局提供）

    線西鄉一家塑膠工廠今天上午發生大火，空拍畫面曝光，大量濃煙有如火「蛇」竄天，驚悚震撼。（圖由消防局提供）

    線西鄉一家塑膠工廠今天上午發生大火，濃煙遮日。（圖由消防局提供）

    線西鄉一家塑膠工廠今天上午發生大火，濃煙遮日。（圖由消防局提供）

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