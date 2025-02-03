農曆春節航警不打烊 熱心協助走散民眾就醫

農曆春節航警保安大隊3分隊協助走失旅客就醫，並與家人連繫，讓患者家人感到溫馨。（航警局提供）

2025/02/03 12:18

〔記者姚介修／桃園機場報導〕農曆春節航警不但要負責出境旅客安檢工作，讓旅客可減少排隊時間，但也充分發揮愛心，熱心員警在初四凌晨協助患有解離症原本要出國的民眾，但突然病發與家人在機場走散，並從原本旅客搭機的航站走到距離1公里外的貨運站，並向駐在貨運站的保安警察大隊3分隊求助，立即協助聯絡家人，看他身體狀況不佳也通知送醫，讓患者家人感到溫馨。

這起案件發生在農曆春節大年初四凌晨，1名男子步履蹣跚地走向航警局保安警察大隊第三隊第三分隊辦公室，值班施姓員警開門後，發現該名男子直冒冷汗，疑似身體不適，旋即請男子先進辦公室休息，並立即聯繫救護人員前來。

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施姓員警先向男子取得家屬聯繫方式，致電家屬後始知該名男子原本係欲搭機出境，因不明原因，在擅自脫離同行之家屬後，自行由旅客航站徒步走向貨運站，據瞭解男子的手機不在身邊，家屬正對這名突然失聯的男子感到心急如焚，施員的通知彷彿天降甘霖，讓家屬喜出望外。

不到10分鐘的光景，救護車就將該名男子載往醫院治療，施姓員警的熱心積極，不僅讓該名男子的健康獲得救治，亦讓家屬尋得走失的家人。隨後家人聯繫沒有出國的家人協助該男子後續就醫相關事宜。

航空警察局表示，加強重要節日安全維護工作也是春節執勤的重點，員警堅守崗位為民服務，希冀旅客平安入出境、安心出遊。

農曆春節航警保安大隊3分隊協助走失旅客就醫，並與家人連繫，讓患者家人感到溫馨。（航警局提供）

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