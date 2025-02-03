澎湖天九牌職業賭場 傳出黑白「圍事」疑雲

白沙警分局根據臉書貼文，查獲大池天九牌賭場。（白沙警分局提供）

2025/02/03 12:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節連續假期，澎湖傳出天九牌職業賭場黑白「圍事」疑雲？民眾直接將圖文與錄影畫面，張貼在臉書「澎湖大網聚」社團，點名黑道角頭與白沙警分局偵查隊員涉案，並以科技工具「詐賭」，由於事證確鑿，消息一出，白沙警分局昨（2日）「火速」宣布偵破，通知涉案人員到案說明，遭指「內鬼」員警擬調離偵查隊靜待調查。

大年初5一名「啊文」的網友，在臉書澎湖大網聚貼文，標題為「十賭九詐有圖有真相」，指稱西嶼大池村「敏X」與西衛里「吳姓」角頭，今年農曆春節前至今，在大池村設置科技牌九場詐賭，獲利近千萬。已知數十名外垵村村民遭設局損失數百萬元，某知名餐廳老闆女婿也損失近百萬。

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內文更直指大池村係屬白沙警分局管轄範圍，賭場老闆「敏X」有一子為白沙警分局警員，疑當「內鬼」，進而掌控警方辦案過程。賭場會提早收到通知而規避警方查捕，導致警方空手而回，在地的吳姓角頭，平日就以開設賭場維生，設置賭場詐騙居民。當居民發現受騙遭詐進而爭論時，往往被吳姓角頭眾多小弟毆打住院，導致受害民眾敢怒不敢言。

白沙警分局發現臉書貼文，調查後即時掌握賭客5人並約談相關人員到案說明，查扣抽頭金及天九牌等賭具，因事證明確，一干人等均坦承參與賭博不諱。主嫌於偵詢後依賭博罪移送澎湖地檢署偵辦，其他賭客以違反社會秩序維護法裁處。另為淨化員警陣容，防範風紀案件，相關員警立即調整至他轄。

西嶼大池天九牌職業賭場，傳出黑白「圍事」疑雲。（白沙警分局提供）

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