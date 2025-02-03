雨天駕車不慎撞死行人 法官判拘50日 緩刑2年

基隆地院近日審結依過失致死罪，判處葉男拘役50日，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

2025/02/03 11:31

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名葉姓男子前年11月25日晚間6時43分，駕車行經新北市金山區台二線往台北方向行駛，行經台二甲線3.1公里處時，未注意車前狀況，撞上橫越馬路的諶姓男子，導致他頭部外傷、多處骨折，送醫後不治身亡。葉男則被依過失致死罪，移送法辦。法官考量葉男與家屬已調解完成，且諶男也有過失，故判處葉男拘役50日，緩刑2年。

檢警調查，葉男駕車行經該路段時，本應注意車前狀況，卻不慎撞上橫越馬路的諶男。傷者受到撞擊後，受有頭頸部外傷、胸部及四肢多處骨折等傷害，當日晚間急救無效身亡。

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葉男於偵訊時，坦承犯行，表示案發當時天色昏暗加上下雨，導致自己視線不佳，不慎撞上死者。檢察官偵訊後，依過失致死罪將葉男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，葉男未盡注意義務，導致本件車禍發生造成諶男身亡，但葉男屬於偶發案件過失犯，且死者亦有過失。考量葉男坦承犯行，並與家屬達成和解給付賠償，且無前科等因素，判處拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，以啟自新。

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