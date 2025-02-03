為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    雨天駕車不慎撞死行人 法官判拘50日 緩刑2年

    基隆地院近日審結依過失致死罪，判處葉男拘役50日，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結依過失致死罪，判處葉男拘役50日，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    2025/02/03 11:31

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名葉姓男子前年11月25日晚間6時43分，駕車行經新北市金山區台二線往台北方向行駛，行經台二甲線3.1公里處時，未注意車前狀況，撞上橫越馬路的諶姓男子，導致他頭部外傷、多處骨折，送醫後不治身亡。葉男則被依過失致死罪，移送法辦。法官考量葉男與家屬已調解完成，且諶男也有過失，故判處葉男拘役50日，緩刑2年。

    檢警調查，葉男駕車行經該路段時，本應注意車前狀況，卻不慎撞上橫越馬路的諶男。傷者受到撞擊後，受有頭頸部外傷、胸部及四肢多處骨折等傷害，當日晚間急救無效身亡。

    葉男於偵訊時，坦承犯行，表示案發當時天色昏暗加上下雨，導致自己視線不佳，不慎撞上死者。檢察官偵訊後，依過失致死罪將葉男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官認為，葉男未盡注意義務，導致本件車禍發生造成諶男身亡，但葉男屬於偶發案件過失犯，且死者亦有過失。考量葉男坦承犯行，並與家屬達成和解給付賠償，且無前科等因素，判處拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，以啟自新。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播