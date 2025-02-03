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    喝醉逛西門町買衣殺價遭拒 對員警罵三字經下場悽慘

    警方將劉女壓制逮捕。（記者王冠仁翻攝）

    警方將劉女壓制逮捕。（記者王冠仁翻攝）

    2025/02/03 11:02

    〔記者王冠仁／台北報導〕38歲劉姓女子昨晚與丈夫在台北市西門町逛街，經過一處賣衣服的攤位時，劉女想買衣向攤商殺價遭拒，她氣得與對方爭執，甚至在現場「盧小小」。攤商無奈之下只好報警，沒想到警方到場勸說時，劉女居然向警員大罵三字經，甚至還出手推擠警員，她最終遭當場壓制逮捕，春節連假最後一晚在派出所內度過。

    北市警萬華分局西門町派出所在昨天深夜10時許接獲報案，民眾聲稱西門町徒步區內的漢中街上，有民眾與攤商發生糾紛，需要警方到場協助。

    員警獲報趕到，查出原來是喝完酒的劉姓女子與丈夫，在春節連假最後一天來逛西門町，他們在徒步區內一處賣衣服的攤商消費，但劉女疑似身上現金不夠，於是想向攤商殺價但遭拒絕，雙方爆發爭執，劉女還在現場「盧」半天，妨礙攤商作生意，攤商無奈之下只好報警。

    劉女當下情緒激動，警方好心出言勸說，沒想到劉女不聽勸阻，還多次向員警大罵三字經，最終甚至動手推擠員警。員警見她情緒失控，且有攻擊行為，最終將她以現行犯當場逮捕，並待她情緒穩定後依妨害公務罪嫌送辦。

    萬華分局呼籲，民眾切勿逞口舌之快而有辱罵公務員情事，並強調絕不允許任何挑釁公權力之妨害公務行為，請民眾勿以身試法。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    劉女（右）與丈夫逛西門町卻因殺價問題與攤商爆發爭執。（記者王冠仁翻攝）

    劉女（右）與丈夫逛西門町卻因殺價問題與攤商爆發爭執。（記者王冠仁翻攝）

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