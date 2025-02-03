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    宣稱精油有療效挨罰60萬 公司提告抗罰吞敗

    台北高等行政法院。（資料照）

    台北高等行政法院。（資料照）

    2025/02/03 10:21

    〔記者溫于德／台北報導〕某公司在自家網站刊登「BEMINE917調理宮殿暖宮精油」廣告，經民眾檢舉，新北市政府認定該廣告涉及醫療效能，已違反化粧品衛生安全管理法，決定對公司開罰60萬元；公司不服，提告請求撤罰。台北高等行政法院地方訴訟庭指裁罰沒有問題，判公司敗訴；可上訴。

    這家公司在網站刊登「BEMINE917調理宮殿暖宮精油」廣告，並提及「經期除了喝中將湯之外還有調理宮殿按摩精油可以緩解不適~解決女性每月會經痛問題」、「小小一罐含有天然快樂鼠尾草及玫瑰與檸檬，能協助改善經痛、經血不正常的問題，順便調理身體賀爾蒙、舒緩下腹不適感」、「Bemine917調理宮殿功能專為舒緩經痛設計勝一般精油香氛為主」等語。

    後經民眾檢舉，新北市政府審認該廣告已違反化粧品管理法第10條第2項規定，即「化粧品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告」，決定依法對公司開罰60萬元。

    然公司主張，網頁上刊載的多為使用者的心得，且舒緩經痛等語也無誇大的情事，加上該商品銷量迄今未達30件、所得利益未足5萬元，代表影響屬輕微，因此受責難程度輕微，卻對公司裁罰60萬元，有違比例原則即責罰相當原則，故應撤銷這筆罰鍰。

    法院認為，新北市政府本於職權審認該公司的廣告涉及醫療效能，並依違反化粧品管理法第10條第2項規定，對公司裁處最低罰鍰60萬元，均無問題，決定判公司敗訴，即公司仍需繳納罰鍰60萬元。

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