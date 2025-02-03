台南大叔酒駕逆向被攔！ 網揪亮點：帥警酷似彭于晏

一名張姓男子涉喝酒後騎機車逆向行駛，被台南市警二分局酷似帥男星彭于晏的男警黃宇澤（左二）與派出所長沈振莘逮獲。（圖：取自網路社群社會事新聞影音）

2025/02/03 10:26

〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在網路社群「社會事新聞影音」PO出一段影片，指有民眾涉酒駕，在台南市中西區金華路3段與尊王路口被長得酷像帥哥男星「彭于晏」的中正派出所男警抓到，這下GG了！轄區南市警二分局對此表示，3日凌晨，中正所男警黃宇澤的確與所長沈振莘在該地抓到酒駕男送辦！

市警二分局說，該分局中正派出所所長沈振莘、警員黃宇澤於2月3日凌晨1點半許巡邏時，在中西區金華路與尊王路口見一輛租賃機車駕駛人張姓男子（47歲）不依順向騎車，即上前將其攔下。

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兩警發現張男說話時語帶酒氣，警方詢問後張嫌坦承喝酒已逾15分鐘以上。警方依規定給予漱口並做呼氣式酒精測試，酒精濃度為0.29涉嫌公共危險罪，全案訊後依公共危險罪嫌將張男移送檢方偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

一名張姓男子涉喝酒後騎機車逆向行駛，被台南市警二分局酷似帥男星彭于晏的男警黃宇澤（左二）與派出所長沈振莘（右一）逮獲。（圖：取自網路社群社會事新聞影音）

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