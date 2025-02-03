通緝犯逆向撞警車逃逸2公里 警查獲喪屍煙彈 開17張罰單

許嫌擦撞警車後逃逸2公里，最後在新北市新店區自撞路邊車輛停下。（記者陸運鋒翻攝）

2025/02/03 10:15

〔記者陸運鋒／台北報導〕通緝犯許姓男子昨天（2日）晚間7時許駕駛自小客車，行經新北市中和區時擦撞警車，他不但沒停下反而加速逃逸，警方隨即追緝並通報攔截圍捕，雙方追逐2公里後，許男自撞路邊車輛遭到壓制逮捕，搜出毒品喪屍煙彈，詢後將許嫌移送偵辦。

中和警分局調查，許嫌為去年11月新北地檢署所發布毒品通緝犯，他昨晚駕車行經中和區景新街、自強街口時，逆向擦撞巡邏警車未停下，反而踩油門加速逃逸，警方立即上前追緝並通報攔截圍捕，最後許嫌在新店區安民街自撞路邊車輛停下，隨後遭到警方壓制上銬。

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警方指出，經搜索車輛及許嫌身體後，搜出二級毒品依託咪酯煙彈1顆、煙油1瓶及海洛因殘渣袋，所幸事故未造成任何人受傷，警詢後，將依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦；警方說，另許嫌涉及危險駕駛、闖紅燈及逆向行駛等多項交通違規，將依道路交通管理處罰條例開出17張罰單。

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許嫌身上及車內被被搜出喪屍煙彈及海洛因殘渣。（記者陸運鋒翻攝）

許嫌擦撞警車逃逸被逮，並搜出喪屍煙彈等毒品，警方將其帶回派出所偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

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