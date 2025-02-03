開工日竹縣新豐垃圾掩埋場又燒了！惡臭飄散 消防漏夜搶救

新春一開工，新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場發生火警，讓消防人員忙翻天。 （民眾提供）

2025/02/03 09:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕強烈大陸冷氣團來襲，天氣酷寒濕冷，新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場昨天（3日）深夜起火燃燒，消防局派遣人車趕至；但因季風風勢強勁影響滅火搶救，陣陣惡臭濃煙隨風飄散，現場協調2台挖土機及水車支援，經連夜搶救，迄今天凌晨3點多火勢終於完全熄滅。新春一開工，就讓消防人員忙翻天。

新竹縣政府昨夜緊急公告，新豐掩埋場發生火災，下風處區域可能產生異味。可能受影響區域：新竹縣竹北市尚義里、崇義里、新港里，新竹市北區，提醒位於下風處區域的民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出；如需外出，請戴好口罩；敏感族群請多加注意防護。

請繼續往下閱讀...

消防局表示，昨天深夜11點20分獲報，新豐鄉垃圾掩埋場有起火燃燒情形，派遣第一大隊、新豐分隊、山崎分隊及豐田分隊車組共7車16人前往搶救。消防人員出2水線搶救，但因季風強烈影響滅火搶救，火勢一發不可收拾，惡臭濃煙沖天，現場協調2台挖土機及水車支援。

今天凌晨約3點15分火勢完全熄滅，燃燒面積約300平方公尺，現場交由環保局人員處理。

強烈大陸冷氣團來襲，新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場昨夜起火燃燒，因季風風勢強勁影響滅火搶救，陣陣惡臭濃煙隨風飄散。（民眾提供）

強烈大陸冷氣團來襲，新竹縣新豐竹北區域垃圾掩埋場昨夜起火燃燒，因季風風勢強勁影響滅火搶救，陣陣惡臭濃煙隨風飄散。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法