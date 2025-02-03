開工日彰化驚傳塑膠工廠大火 救災機器人出動

線西鄉一家塑膠工廠今天上午發生大火，黑煙竄天。（圖由民眾提供）

2025/02/03 09:18

〔記者湯世名／彰化報導〕大年初六開工日，彰化縣驚傳工廠大火！線西鄉一家塑膠工廠今天上午8點多發生大火，由於廠房內堆滿塑膠製品，火勢一發不可收拾，黑煙竄天，數公里遠的和美鎮都看得到濃煙，25名消防員全力搶救，還首度派出救災機器人上陣；所幸無人員受困，財物損失與起火原因還要釐清，大火直到上午9點仍在搶救中。

這起工廠大火發生在今天上午8點多，線西鄉線工路一家塑膠工廠突然發生火災，工廠用途為做塑膠粒子，冒出大量黑煙，消防局據報出動消防車11輛、救護車1輛、消防人員25人趕往搶救。

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消防人員抵達現場後，立即部署水線搶救，線西分隊分隊長張志豪坐鎮指揮搶救，所幸廠房內無人員受困，無存放危險物品。不過由於火場濃煙密布，大火燃燒的溫度相當高，消防局也首度派出每輛造價近700萬元的救災機器人上陣，由消防員操控進入火場查看並射水降溫，避免消防人員深陷救災風險。

這起工廠大火直到上午9點仍在搶救中，由於工廠位於線西海邊，風勢強勁，大火燃燒冒出的大量濃煙也被強風帶往天際，連數公里遠的和美鎮都看得到濃煙。

線西鄉一家塑膠工廠今天上午發生大火，現場黑煙竄天，火勢相當猛烈。（圖由民眾提供）

線西鄉一家塑膠工廠今天發生大火，黑煙被強風吹到天際。（圖由民眾提供）

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