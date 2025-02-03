女軍人稱遭性侵、拍性影片 警調監視器拆穿謊言下場曝

台中黃姓女軍人使用美工刀自殘，卻誣指遭陌生男子性侵、持刀恐嚇，台中地院判處拘役30日。（記者陳建志攝）

2025/02/03 09:11

〔記者陳建志／台中報導〕台中黃姓女子（19歲）原本是職業軍人，去年9月前往警局報案，稱在停車場被一名不詳男子持美工刀抵住腹部恐嚇，並稱該名男子在2021年7、8月間將她強拖上車對她性侵還拍下性影像，員警獲報不敢怠慢，調閱相關監視器，卻發現是黃女自己到超商買美工刀，且當天只有她獨自到停車場，拆穿黃女謊言，黃女坦承自殘謊報因此退伍，台中地院法官依未指定犯人誣告罪，判她拘役30天可上訴。

檢警調查，黃女去年擔任職業軍人時，於9月1日晚間前往派出所報案，指稱當晚7點左右，在一處停車場被一名陌生男子持美工刀抵住腹部，造成她腹部受傷，男子並恐嚇：「如果下次敢再這樣試試看」，讓她心生畏懼。

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黃女去年9月7日再度前往派出所報案，指稱2021年7、8月間，這名男子在不詳地點將她強行拖上車，還對她性侵，並拍下性影像，以此威脅自己和他繼續往來聊天，並提出兩人的對話紀錄，對他提出傷害、恐嚇告訴。

警方獲報不敢大意，立刻調閱相關監視器追查，卻發現黃女所稱遭人持刀抵住腹部當天，只有黃女出現在停車場，且是她前往超商購買該支美工刀，黃女自知謊言遭拆穿，坦承因工作及感情壓力過大而使用美工刀自殘，遭友人發現傷口後不敢向友人坦承，才會捏造被姓名不詳的男子傷害、恐嚇等不實內容。

台中地院法官審理時，黃女坦承捏造事實誣告，法官依未指定犯人誣告罪，處拘役30日，可上訴。

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