為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女軍人稱遭性侵、拍性影片 警調監視器拆穿謊言下場曝

    台中黃姓女軍人使用美工刀自殘，卻誣指遭陌生男子性侵、持刀恐嚇，台中地院判處拘役30日。（記者陳建志攝）

    台中黃姓女軍人使用美工刀自殘，卻誣指遭陌生男子性侵、持刀恐嚇，台中地院判處拘役30日。（記者陳建志攝）

    2025/02/03 09:11

    〔記者陳建志／台中報導〕台中黃姓女子（19歲）原本是職業軍人，去年9月前往警局報案，稱在停車場被一名不詳男子持美工刀抵住腹部恐嚇，並稱該名男子在2021年7、8月間將她強拖上車對她性侵還拍下性影像，員警獲報不敢怠慢，調閱相關監視器，卻發現是黃女自己到超商買美工刀，且當天只有她獨自到停車場，拆穿黃女謊言，黃女坦承自殘謊報因此退伍，台中地院法官依未指定犯人誣告罪，判她拘役30天可上訴。

    檢警調查，黃女去年擔任職業軍人時，於9月1日晚間前往派出所報案，指稱當晚7點左右，在一處停車場被一名陌生男子持美工刀抵住腹部，造成她腹部受傷，男子並恐嚇：「如果下次敢再這樣試試看」，讓她心生畏懼。

    黃女去年9月7日再度前往派出所報案，指稱2021年7、8月間，這名男子在不詳地點將她強行拖上車，還對她性侵，並拍下性影像，以此威脅自己和他繼續往來聊天，並提出兩人的對話紀錄，對他提出傷害、恐嚇告訴。

    警方獲報不敢大意，立刻調閱相關監視器追查，卻發現黃女所稱遭人持刀抵住腹部當天，只有黃女出現在停車場，且是她前往超商購買該支美工刀，黃女自知謊言遭拆穿，坦承因工作及感情壓力過大而使用美工刀自殘，遭友人發現傷口後不敢向友人坦承，才會捏造被姓名不詳的男子傷害、恐嚇等不實內容。

    台中地院法官審理時，黃女坦承捏造事實誣告，法官依未指定犯人誣告罪，處拘役30日，可上訴。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播