為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    SPA館找外籍兵團助陣 花名遠播被警盯上栽了

    陳男涉嫌找外籍女子從事性交易，因花名遠播被警方查獲，並被橋頭地院判罪。（情境照）

    陳男涉嫌找外籍女子從事性交易，因花名遠播被警方查獲，並被橋頭地院判罪。（情境照）

    2025/02/03 06:41

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳男和阮女涉嫌經營變相SPA會館，因僱請多名頗具姿色外籍女子而花名遠播，被橋頭地院依妨害風化罪，分別判刑5月和3月，得易科罰金，均宣告緩刑2年，需支付國庫共12萬元。

    據了解，2023年12月間，被告陳男以每月4萬8千元，承租岡山區透天厝後，在隔年元月間，經營某SPA會館，僱請阮女擔任服務小姐兼櫃檯人員，卻掛羊頭賣狗肉，為客戶從事「全套」的性交易服務，每節40分鐘，費用2300元，陳抽取700元，其餘則歸服務小姐所有。

    陳男為招攬生意，特別自國外找來身材高挑、花容玉貌女子為恩客服務，頓時花名遠播，吸引不少中、上年紀男子上門尋歡，因而驚動轄區分局，辦案人員乃於7月8日晚上，持搜索票登門查緝，當場破獲詹男與外籍女子正在「辦事」。

    警方製作筆錄後，依妨害風化罪嫌，將陳男和阮女移送橋頭地檢署偵查起訴。

    承辦法官審酌陳男和阮女認罪，分別判處有期徒刑5月和3月，如易科罰金，以1000元折算1日，均宣告緩刑2年，需支付國庫8萬和4萬元，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播