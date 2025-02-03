SPA館找外籍兵團助陣 花名遠播被警盯上栽了

陳男涉嫌找外籍女子從事性交易，因花名遠播被警方查獲，並被橋頭地院判罪。（情境照）

2025/02/03 06:41

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳男和阮女涉嫌經營變相SPA會館，因僱請多名頗具姿色外籍女子而花名遠播，被橋頭地院依妨害風化罪，分別判刑5月和3月，得易科罰金，均宣告緩刑2年，需支付國庫共12萬元。

據了解，2023年12月間，被告陳男以每月4萬8千元，承租岡山區透天厝後，在隔年元月間，經營某SPA會館，僱請阮女擔任服務小姐兼櫃檯人員，卻掛羊頭賣狗肉，為客戶從事「全套」的性交易服務，每節40分鐘，費用2300元，陳抽取700元，其餘則歸服務小姐所有。

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陳男為招攬生意，特別自國外找來身材高挑、花容玉貌女子為恩客服務，頓時花名遠播，吸引不少中、上年紀男子上門尋歡，因而驚動轄區分局，辦案人員乃於7月8日晚上，持搜索票登門查緝，當場破獲詹男與外籍女子正在「辦事」。

警方製作筆錄後，依妨害風化罪嫌，將陳男和阮女移送橋頭地檢署偵查起訴。

承辦法官審酌陳男和阮女認罪，分別判處有期徒刑5月和3月，如易科罰金，以1000元折算1日，均宣告緩刑2年，需支付國庫8萬和4萬元，仍可上訴。

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