「我被強上！」女遭性侵傳訊息求援成鐵證 宜蘭色男判3年6月

宜蘭林男性侵女友人，被害人事後傳「我被強上」向友人求援，林男一審處有期徒刑3年6月。示意圖。（情境照）

2025/02/02 18:45

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭25歲林姓男子涉嫌性侵成年女子小美（化名），事後辯稱是男女朋友，雙方你情我願，但小美指稱只是普通朋友，當時有明確拒絕。法官審酌小美傳給友人「我被強上」對話等事證，認定林男犯強制性交罪，一審處有期徒刑3年6月。

判決指出，去年3月間，林男邀小美外出用餐後，一起返回他位在宜蘭市住處，2人在房內聊天時，林要求發生性行為被拒，竟強行脫掉女方衣褲強制性交，小美事後透過通訊軟體MESSENGER，傳訊息給女性友人說，「我被強上」，友人詢問「放進去了？」小美回說「很痛」。

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小美離開林男住處後，在女性友人陪同到醫院驗傷一併報警，警詢後全案移送法辦，檢察官偵結起訴。林男接受調查時聲稱，他與小美是男女朋友，事發當天雙方合意發生性行為，女方未明確拒絕或反抗。

小美則反駁林男說詞，直指彼此僅是普通朋友，當下明確表達不想做這件事，並拉緊自己身上衣服推他一把，不料，林男強行在她身上種草莓，接著用嘴巴舔遍全身，最終性交得逞。

宜蘭地方法院合議庭認為，小美遭強制性交後的第一時間，便透過通訊軟體告知友人尋求援助，若是合意發生性行為，何必讓友人知道此事？又大費周章跑去驗傷報警？因小美不願與林男和解，並無誣指被告圖求賠償金的動機，林男犯行足堪認定，應依法論科，全案審結，林男犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。

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