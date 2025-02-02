奇蹟！男子心肌梗塞失去生命跡象 苗栗消防員這3招救回

男子救護車上失去生命跡象，被消防人員救回。（苗縣府消防局提供）

2025/02/02 17:45

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉後山部落47歲陳姓男子，春節期間急性心肌梗塞，消防救護人員在救護車上，透過線上即時傳送給專業醫師判讀，途中還展開CPR搶救，並使用AED進行電擊，成功救回陳男並抵達醫院治療，消防員直呼奇蹟。

苗栗縣政府消防局今天指出，1名47歲陳姓男子1月30日急性心肌梗塞，但因其住處位於苗栗縣泰安鄉後山部落，較為偏遠，故向消防分隊求救。當時陳男可行走，但在送醫途中一度失去生命跡象，所幸在消防人員不懈努力下，成功救回陳男並抵達台中市醫院治療，也讓消防人員形容為「奇蹟」。 而目前陳男已經轉往普通病房，繼續接受治療。

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象鼻分隊表示，當時透過12導程心電圖進行檢查，將結果即時傳送給線上專業醫師判讀，必須趕緊將陳男送醫。不過，急救過程驚險萬分，陳男在救護車前往醫院途中病情突然惡化，四肢肌肉緊縮，無呼吸、無脈搏，到院前心肺功能停止。

消防人員見陳男一度失去生命跡象，立即展開CPR搶救，並使用AED進行電擊一次，隨後持續進行心肺復甦術約4分鐘後，陳男奇蹟似地恢復呼吸與心跳，救護車也順利把陳男送到醫院進一步診治。

苗栗縣政府消防局提醒，冬季冷氣團來襲日夜溫差大，容易誘發心血管疾病，若民眾出現持續無法緩解的胸悶、胸痛（如大石壓迫感），疼痛轉移至下巴、左肩臂、後背，呼吸急促、冒冷汗、噁心暈眩等症狀，請把握黃金時間求救。

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