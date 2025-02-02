唐寶寶深夜外出尋親 台中警助返家團圓

張姓唐寶寶（中）昨晚在大里街頭走失，員警獲報趕來協助，順利聯絡到母親帶回。（記者陳建志翻攝）

2025/02/02 16:48

〔記者陳建志／台中報導〕台中張姓（33歲）唐寶寶，昨晚8點多騎腳踏車出現在大里新仁路某社區前，民眾發現報警，員警發現張男不斷表示「我想找哥哥跟姊姊」，所幸張男可寫出自己的名字，員警利用警政系統順利聯絡到男子母親，感謝員警積極協助，避免兒子深夜流落街頭。

台中市警局霧峰分局十九甲派出所昨晚8點多接獲報案，指稱大里新仁路1段某社區內有民眾須警協助，警員賴譽中立即趕到現場，發現一名男子疑似是唐氏症患者，且情緒有些不穩，立即安撫他，並詢問是否需要協助？但男子只是一直重複「我想找哥哥跟姊姊」。

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員警耐心和他溝通，詢問是否會寫自己的名字？所幸他在員警引導下，順利寫出自己的名字，員警立刻以警政系統查詢，順利聯絡到張男的母親，張母到場後相當激動，不斷向員警表達感謝，感謝警方過年期間仍辛苦執勤，讓自己的小孩能免於流落在外，稱讚「有你們真好」；警方則建議可讓張男隨身配戴有聯繫方式的手鍊，或是平時穿著有縫繡聯繫家屬方式的衣服，方便走失時可順利尋回。

霧峰分局分局分局長廖誌銘表示，家中如有走失之虞的親人或失智長輩，一定要多多關懷陪伴，避免讓他獨自出門，如發現行蹤不知去向，可立即向警方報案協尋，並請記得攜帶親人最近的生活照片及告知警方失蹤人當時穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等特徵，以利警方搜尋。

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