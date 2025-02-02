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    首頁　>　社會

    新北男疑吸毒後精神恍惚 竟抱瓦斯桶點火灼傷雙腿

    胡男疑因吸毒後精神恍惚，今晨竟抱著開啟的瓦斯桶點火，造成其雙腿灼傷，警消趕抵將其壓制送醫，並佈水線警戒 。（記者陸運鋒翻攝）

    胡男疑因吸毒後精神恍惚，今晨竟抱著開啟的瓦斯桶點火，造成其雙腿灼傷，警消趕抵將其壓制送醫，並佈水線警戒 。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/02/02 16:07

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市胡姓男子疑因吸毒後精神恍惚，今（2）日大年初五凌晨竟抱著開啟的瓦斯桶點火，造成其雙腿灼傷，警消獲報後，趕抵現場佈水線警戒，並將胡男戒護送醫救治，所幸沒有生命危險，但警方在胡男住處查獲毒品吸食器，將移送偵辦。

    新北市警局中和警分局調查，37歲胡男疑似施用毒品，導致神智恍惚，他今天凌晨0時許在中和區連城路住處，將放置廚房的瓦斯桶移至臥室後，隨即開啟導致瓦斯外洩，警消獲報趕抵後，立即佈水線警戒，但胡男仍不聽勸直接點火，造成其雙腿受到1度燒燙傷，所幸沒有釀成氣爆。

    據了解，警消進入屋內，將胡男壓制上銬後，隨即將其送往衛福部立雙和醫院治療，同時在他的臥室內，發現2組安非他命吸食器，警詢後將依公共危險及毒品危害防制條例罪嫌送辦。

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    警方將胡男壓制上銬後將其送醫，同時在他的臥室內發現安非他命吸食器，將依公共危險及毒品危害防制條例罪嫌送辦。（記者陸運鋒翻攝）

    警方將胡男壓制上銬後將其送醫，同時在他的臥室內發現安非他命吸食器，將依公共危險及毒品危害防制條例罪嫌送辦。（記者陸運鋒翻攝）

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