大坑9號步道「汪汪驚魂記」！ 小柴犬亂入車陣 警臉書神助攻找回家

警方通知陳姓飼主到派出所認領。（警方提供）

2025/02/02 15:12

〔記者許國楨／台中報導〕大年初三，台中大坑9號步道人潮擁擠，一隻小柴犬隨家人來登山，卻在主人剛停好車打開車門瞬間，因為開心到失控一路衝進車陣中，瞬間消失無蹤，所幸員警當時在附近疏導交通，看到柴犬後擔心發生危險，帶回派出所內安置，隨即在臉書社團發現有網友貼文找狗，順利聯絡到飼主與愛犬團圓。

台中市第五分局東山派出所警員龔財信，當天下午執行春節交通疏導勤務時，在大坑9號步道口前發現一隻小柴犬穿梭在車陣中，險象環生，立刻上前抱起，發現牠雖然有項圈，但現場卻沒有人認領，只好抱著牠沿途詢問登山客：「這是你家的狗嗎？」無奈大家都搖頭，只好先將牠載回派出所安置照顧。

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此時派出所瞬間變成「臨時狗狗旅館」，員警們一邊安撫這隻好動的小柴犬，一邊留意臉書社團的尋狗消息，果然沒多久就在「台中寵物走失.拾獲.認養專區」看到一則貼文，一名陳先生正著急尋找走失的柴犬！經比對照片與特徵，確認這隻「勇闖大坑」的柴柴正是陳先生走失的愛犬，立即通知他來派出所認領。

當陳姓飼主看到失散的小柴犬時，開心的緊緊相擁安撫，更感謝員警的悉心照料直呼：「要不是有員警幫忙，可能再也找不到牠了！」第五分局長劉其賢表示，家中如有飼養毛小孩，應將寵物植入晶片，外出時應繫上牽繩、多留意動態，切勿脫離視線，避免發生意外憾事。

員警在臉書社團發現失主貼文。（警方提供）

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