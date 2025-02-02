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    19歲男子負氣離家迷途 平鎮巡警找到了、助他平安返家

    桃園市19歲男子負氣離家迷途，平鎮巡警找到了、助他平安返家。（記者李容萍翻攝）

    桃園市19歲男子負氣離家迷途，平鎮巡警找到了、助他平安返家。（記者李容萍翻攝）

    2025/02/02 15:08

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市患有自閉症的19歲黃姓男子，過年期間跟家人發生爭吵，今（2）日清晨趁家人熟睡時獨自步行外出，一路從桃園區走到平鎮區中豐路上，所幸巡邏員警發現即時提供協助，才讓他平安返家。

    平鎮警分局北勢派出所副所長劉峻瑋表示，患有自閉症的黃姓男子，因年節期間與家人發生爭吵，沒想到今日清晨用塑膠袋打包行李後離家出走，家人發現撥打手機無人回應，擔心男子發生意外，急著在附近尋找未果，也焦急跑到當地派出所請求協助。

    北勢派出所警員盧志偉及李琇蓉接獲協尋通報，在中豐路上發現與協尋特徵相符的黃姓男子趕緊將其攔下，但男子面對員警詢問，完全無法表達語意，員警見他有點虛弱，只好先將他護送回派出所安置，並提供泡麵讓他充飢果腹。

    待男子情緒平穩，細問之下才知道，男子原來是負氣離家，但走著走著卻突然迷失方向，加上手機沒電無法聯繫家人，就這樣走了5個多小時，一路從桃園區步行到平鎮區；男子的家人接獲警方通知趕到派出所，見到他平安無恙，總算放下心中的大石，頻頻向警方道謝。

    桃園市19歲男子負氣離家迷途，平鎮巡警找到了、助他平安返家。（記者李容萍翻攝）

    桃園市19歲男子負氣離家迷途，平鎮巡警找到了、助他平安返家。（記者李容萍翻攝）

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