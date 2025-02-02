赫見iPhone 16、MacBook！台大校園3C店有內鬼 離職偷7物變賣落網

警方於黃嫌租屋處起獲尚未銷贓的筆記型電腦。（記者陸運鋒翻攝）

2025/02/02 14:57

〔記者陸運鋒／台北報導〕黃姓男子在台大校園3C專賣店「電腦先生」上班1個多月，涉嫌監守自盜，將包括iPhone 16手機共7樣商品竊走後離職，店家盤點時發現商品短缺，損失金額達20萬元。警方獲報追查後將黃男逮捕到案，並起獲贓證物，台北市大安警分局於今日公布影像並說明。

警方調查，24歲黃嫌去年12月初開始，在台大校園內一間電子產品專賣店上班，並於今年1月初離職。店家進行盤點時，發現3支iPhone 16手機、1台筆記型電腦、1副藍芽耳機、1支運動型錶環及1支觸控筆等7樣電子商品不翼而飛，隨即向警方報案。

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據查，專案小組警方發現其中1支手機已有使用紀錄，隨後將使用者31歲邱姓男子通知到案，警詢時，邱男稱是透過臉書，花了低於市價6千元購買，詢後依贓物罪送辦。

案經進一步追查比對後，警方得知賣家竟是專賣店離職員工黃嫌，並於1月下旬持搜索票，前往黃嫌位在南港區租屋處搜索，查獲未銷贓筆記型電腦及觸控筆，但其餘商品均已售出，不法獲利初估約12萬元，詢後將黃嫌依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續追查其他遭竊商品流向。

警方呼籲，商家可加裝監視器及防盜管制設備，降低財物被竊風險，避免讓有心人有機可趁。

黃嫌在台大校園3C專賣店任職時，多次出入倉庫竊取商品。（記者陸運鋒翻攝）

邱姓男子在臉書以低於市價6千元，向黃嫌購買iPhone 16手機。（記者陸運鋒翻攝）

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