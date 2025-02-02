獨居老翁外出採買搭公車睡過頭 徒步返家跌坐地上暖警護送

何姓幸有獨居老翁外出採買搭公車睡過頭，暖警護送返家。（記者李容萍翻攝）

2025/02/02 13:54

〔記者李容萍／桃園報導〕獨居桃園市龜山區的72歲何姓老翁，昨（1日）大年初四晚上外出採購日常生活必需品，搭乘公車返家卻睡著坐過站，下車後冒雨獨步走龜山區萬壽路一段山區道路，途中因體力不支跌倒坐在地上，路過民眾報警處理，讓老翁得以順利返家。

龜山派出所所長陳政斌等人昨晚9點30分趕到現場處理，發現老翁有失溫現象及擦挫傷，身體不斷發抖給他穿上路人提供的輕便雨衣擋風雨暖身，護送老翁返家休息，並遞上勤務麵包小點心果腹補充熱量，聯繫親友協助照顧關心老翁身體狀況。

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陳政斌說，經詢問才得知何姓老翁（72歲）前往龜山市區採買日常必需品搭乘客運公車回家，因打瞌睡坐過站（約1公里），當時下著毛毛細雨，仍選擇徒步走回家，山區道路燈光昏暗，走一段路後因年紀大且拿著大包小包物品，體力不支跌到在地，久久不能站起來，路過的騎士發現報警處理，員警發現老翁有受傷淋雨行走有失溫現象，先送回住處遞上麵包果腹，並通知消防隊救護人員到場檢查傷勢，所幸輕微擦傷無需送醫。

龜山警分局呼籲長輩們如遇有類似情形，建議叫計程車或搭公車返家，比較安全。

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