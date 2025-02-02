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    身障男除夕夜走失家人嚇壞 警方火速2小時內找到人

    警員柯翰生幫助胡男一家人團圓。（記者王冠仁翻攝）

    警員柯翰生幫助胡男一家人團圓。（記者王冠仁翻攝）

    2025/02/02 13:18

    〔記者王冠仁／台北報導〕農曆春節已經進入尾聲，許多民眾都趁著春節期間與親友團圓相聚，然而台北市一名患有身心障礙的胡姓男子，在除夕夜當晚從住家中走丟，家人發現後急得像熱鍋上的螞蟻，最終只好報警求援。警方火速調閱監視器畫面追查，鎖定胡男離去動線，在2個小時內找到人，幫助他們一家人在除夕夜當天能安心團員。

    北市警中正一分局今天發布新聞稿，表揚尋人迅速確實的忠孝東路派出所警員柯翰生，同時也呼籲民眾，家中若有類似情況的成員，可佩戴名牌、在衣服繡上姓名電話、申請愛心手環、向警方申請指紋建檔，以便外出迷途時能儘快確認身分並與家屬取得聯繫。

    柯員在除夕夜當天擔服備勤勤務時，忽然有民眾跑到派出所報案。民眾聲稱，患有身心障礙、年約50多歲的胡姓男子，在除夕夜當天趁著家人疏於注意之際，獨自一人外出，家人發現後於住家周邊遍尋不著，深怕其在外獨自一人容易發生意外，只好向警方求助。

    柯員獲報後立刻調閱監視器畫面展開追查，根據胡男離家後的步行動線，掌握他進入捷運善導寺站，柯員再將胡男的外貌與衣著特徵通報給捷運警察隊協尋，同時也與同仁前往捷運站周邊查找，經捷運警察隊的協助，不久後在捷運車廂內找到胡男，幫助他們一家人團圓。

    警方在捷運站內找到胡男。（記者王冠仁翻攝）

    警方在捷運站內找到胡男。（記者王冠仁翻攝）

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