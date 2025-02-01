台南學甲身障男墜落1樓遮雨棚 父想救兒也摔傷雙雙送醫

消防人員在台南學甲寶發路210巷內民宅一樓遮雨棚上搶救墜落受傷的35歲郭姓男子。（圖：民眾提供）

2025/02/01 19:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市學甲區寶發路210巷內1處民宅，1日下午1點半許驚傳有1名35歲郭姓男子墜落在房屋後方1樓遮雨棚上受傷待救，郭男的父親架梯想救兒子卻不慎遭割傷，跌落在1樓地面。消防局119獲報派員前往搶救，幸受傷的兩人都意識清醒，送到麻豆新樓醫院救治。

南市消防局119勤務中心於1日下午1點半許，接獲學甲分局警方轉報指學甲區寶發路210巷內1處2樓民宅發生墜樓案，患有中度智能障礙的35歲郭姓男子從住處2樓頂部墜落到房屋後方1樓遮雨棚上待救；郭男父親（56歲）見狀架梯想救兒子時，不慎被割傷從梯子上摔落1樓地面受傷。

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消防人員趕到場、確認受傷的兩男是1對父子，35歲的郭男因不明原因約從2樓頂墜落6公尺高、摔在房屋後方1樓遮雨棚上受傷；郭男父親架梯欲救兒子時，則不慎遭到割傷，也從3公尺高的梯子上跌落地面，幸父子兩人都意識清醒，都被送到麻豆新樓醫院救治。至於墜樓事故發生原因，由學甲警方進一步調查。

消防人員在台南學甲寶發路210０巷內民宅救治從梯子摔落地面受傷的郭男父親（56六歲）。（圖：民眾提供）

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