拒「地面師」詐騙！黃偉哲籲善用地政3招守護長輩不動產

南市長黃偉哲與市府地政局人員籲請民眾善用三項地政服務妙招、防堵不動產詐騙，守護長輩家人財產。（圖：南市府地政局提供）

2025/02/01 16:21

〔記者王俊忠／台南報導〕農曆春節返鄉團圓期間，住在台南的林先生發現老家桌上時有隨機詢問有無售屋意願的廣告文宣，喜歡偶爾買賣股票的父親，手機裡也是各式股票討論群組。林先生想起現今流行的「假檢警詐騙、假投資詐騙」等手法，擔心家中高齡長輩對資訊掌握速度慢，不知會不會成為詐騙集團眼中的肥羊而不自知！

不動產價值高，容易成為不法人士覬覦鎖定的目標，台南市長黃偉哲指示市府地政局積極推廣各項便民服務，所有權人申辦後更能預防不動產詐騙、保障產權。

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南市地政局建議民眾申請登記謄本「住址隱匿」、「地籍異動即時通」，和登記機關公文書「指定送達處所」等服務，可有效保護個資不外洩，讓所有權人即時掌握不動產異動情形，也能讓家人一起協助多注意財產安全。防詐3招辦起來，產權保障更安心！

地政局說明，申請「地籍異動即時通」服務後，遇有買賣、拍賣、抵押權設定及書狀補給登記案件等12種情形時，土地所在地之地政事務所系統即會在登記案件「收件」及「異動完成」時，以手機簡訊或電子郵件通知，對於產權的保障能即時防護。

而「地籍異動即時通」還可以同時設定通知2組手機號碼及電子郵件；「住址隱匿」則可以將第二類謄本中所有權人地址部分隱匿，避免不法人士查得地址。另外，「指定送達處所」更是不用擔心因未居住在戶籍地而漏接登記機關重要通知，市民朋友可透過這些服務來把關不動產的財產權益。

南市地政局長陳淑美表示，統計南市地籍異動即時通申辦件數，2024年申辦件數已達到14705件，較2023年成長超過3.2倍。住址隱匿服務在2024年申辦件數達8710件；指定送達處所從2024年11月開辦迄今已受理198件，透過該局及各地政事務所積極推廣，同時結合在地社區活動協助民眾申辦，深獲各界好評。

「地籍異動即時通」、「住址隱匿」及「指定送達處所」皆可於內政部數位櫃台線上申請（網址https://gov.tw/MSS ），或所有權人攜帶身分證件親自到地政事務所申辦，申辦方便快速，服務完全免費且能防止不動產詐騙，呼籲尚未申請的土地所有權人儘快申請。

南市長黃偉哲與市府地政局人員籲請民眾善用三項地政服務妙招、防堵不動產詐騙，守護長輩家人財產。（圖：南市府地政局提供）

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