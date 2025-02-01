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    刑事局聯手「小林」連鎖髮廊強化反詐宣導

    （刑事局提供）

    （刑事局提供）

    2025/02/01 15:00

    〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局為能強化民眾防詐意識，除了透過社群媒體、網站等網路平台宣導反詐騙知識，在實體生活中也進一步強化宣導方式，依據分層分眾分齡宣導概念，在新的一年，刑事局下週一展開與知名「小林」美髮業合作，擴大宣導觸角，希望鎖定婆婆媽媽與愛美女性族群進行宣導，希望創造過年期間親友寒暄不忘互相提醒注意防詐。

    刑事局表示，統計去年第4季被害人財損金額500萬元以上高額財損詐欺案件，占總發生數3.1%、損失金額211億6167萬餘元，占總財損金額56.9%，以「假投資詐騙」最為嚴重，另剖析假投資詐騙案件被害人特徵，女性被害人為男性被害人的2倍，50歲以上女性被害人約占4成，退休、家管及無業者約占3成。

    為強化觸及宣導是類高額財損被害人，髮廊是民眾日常生活的一部分，顧客群體多元，包含上班族、家庭主婦等不同客群，因此跟知名「小林」連鎖髮廊攜手合作，於全台門市據點張貼反詐騙宣導海報，讓民眾在等待消費、服務過程中，自然而然接收防詐訊息，此外美髮師在與顧客互動中也能聊聊詐騙議題，藉此讓反詐訊息能夠引發討論並持續傳播，有效提高民眾警覺心，避免誤入詐騙陷阱。

    刑事局提醒，詐騙集團誘使民眾提交投資款項方式，從臨櫃匯款轉向面交，利用假專員車手到府服務方式取款，或是假幣商約定面交虛擬錢包方式，都是明顯投資詐騙徵候，而民眾於網路社群媒體所看到的財經資訊分享、股票投資秘笈大公開等廣告及貼文，都不可輕易相信，特別是經由網路上提供的投資APP，若民眾有投資理財需求，請務必回到合法立案、提供正規金融服務的實體公司、門市辦理，以降低遭受詐騙風險。

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