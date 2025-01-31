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    首頁　>　社會

    偷鄰桌7張刮刮樂中2900 台中阿伯順手牽羊全都錄慘了

    劉嫌（左）趁亂摸走丁姓短褲辣妹（右）7張刮刮樂。（畫面截自社會事新聞影音）

    劉嫌（左）趁亂摸走丁姓短褲辣妹（右）7張刮刮樂。（畫面截自社會事新聞影音）

    2025/01/31 18:35

    〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區彩券行於大年初二（30日）發生刮刮樂竊案，1名短褲辣妹跟弟弟刮彩券試手氣，未料一轉頭，7張面額500元未刮開的刮刮樂竟不翼而飛，經調閱店內監視器查出被鄰座劉男趁亂摸走，還佔據中獎所得2900元彩金，劉嫌被依竊盜罪嫌送辦，辯稱「沒刮開的還你」，辣妹氣到怒喊「大過年內，你這樣我感覺很差。」

    蛇年春節期間，台中各區彩券行湧入民眾刮刮樂試手氣，丁女於30日晚間9時許，跟弟弟前往黎明路公益彩券行買刮刮樂試手氣，一群人中獎後走向櫃檯兌換彩金，將7張面額 500元刮刮樂暫放桌上，一轉頭竟發現刮刮樂不翼而飛，丁女在寒風中找不到彩券，立即請店家調閱監視器。

    黎明派出所副所長葉峻廷說，劉嫌（61歲）為店內顧客，順手牽羊將7張刮刮樂拿去櫃檯兌獎，並佔據中獎所得2900元彩金，落網後哀求丁女說，「沒刮開的還你好嗎？」（台語），丁女頓時火冒三丈，回稱「你是看我沒嗎」（台語：看不起），「大過年的，你這樣我覺得感覺很差。」

    劉嫌見監視畫面錄到偷竊行為，人贓俱獲，向丁女道歉說「我知道啦，不好意思」，警方釐清案況，確認劉嫌偷走刮刮樂，依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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