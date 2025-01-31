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    醉男被運將拒載竟踹車 高市警：涉毀損、違反社維法

    高市自強三路發生酒醉男子疑似不滿被拒載、涉嫌腳踹計程車案。（警方提供）

    高市自強三路發生酒醉男子疑似不滿被拒載、涉嫌腳踹計程車案。（警方提供）

    2025/01/31 14:54

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市今日凌晨發生男子疑似酒醉後不滿計程車運將拒載，暴怒之餘竟抬腿踹車，整個過程被PO網；轄區苓雅警分局成功所經調閱監視影帶比對，認為男子涉嫌毀損與違反社會秩序維護法，將通知到案說明。

    警方調查，這起案件發生在今凌晨2:45，1男子在自強三路上疑似喝醉酒後、想搭乘停在路邊的計程車至他處，結果可能被運將拒載；男子下車後原本想找另部計程車，可能不甘心被拒載，又跑回第一部計程車怒罵並抬腿踹車。

    與酒醉男同行的另名男子見狀，趕緊抱住男子並極力勸說、避免酒醉男失控，但整個過程已被PO網。

    警方說明，經查今天並未接獲相關報案或檢舉，經檢視影片並調閱監視器比對後，醉酒男子疑似不滿計程車拒載而踹車?踹車行為涉嫌違反刑法第354條毀損罪嫌、及社會秩序維護法第87條第1款，加暴行於人者，將通知行為人到案說明後依法查處。

    警方也呼籲，民眾遇有糾紛應以理性平和的態度溝通處理，並循合法方式解決，或儘速通知警方到場協助處理，切勿罔顧自身及他人安全，訴諸違法手段而觸法遭送辦！

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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