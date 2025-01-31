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    首頁　>　社會

    台中梧棲一家8人一氧化碳中毒 疑陽台通風不良肇禍

    梧棲區發生一家8人一氧化碳中毒意外，童綜合醫院進行高壓氧治療。（圖由讀者提供）

    梧棲區發生一家8人一氧化碳中毒意外，童綜合醫院進行高壓氧治療。（圖由讀者提供）

    2025/01/31 13:38

    〔記者黃旭磊／台中報導〕大年初三發生一氧化碳中毒意外！台中市梧棲區今天凌晨3時許發生一家8人一氧化碳中毒，其中林男（45歲）與駱女（42歲 ）傷勢嚴重，出現抽搐、眼睛上吊症狀，所幸8人經童綜合醫院急救並無生命危險，台中市消防局查出，林姓屋主將燃氣熱水器裝在4樓後側陽台，初步研判疑似通風不良蓄積一氧化碳，傷者睡夢中血氧不足中毒。

    台中市警消表示，梧棲區建國北街315巷今（31日）凌晨3時41分許，8名家人返家過年熟睡，因吸入過多一氧化碳中毒，黃男（50歲）、黃男（10歲）、黃女（7歲）、林女（15歲）及林男（13歲）出現頭暈、倦怠病況，林男與駱女夫妻2人身體抽搐、眼睛上吊，緊急呼叫119，由救護車送童綜合醫院急診室搶救，所幸皆無生命危險。

    童綜合醫院急診部余宣宏主任說，開設高壓氧艙進行高壓氧治療，患者出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、呼吸急促、全身痠痛等病況，情況穩定後入住病房進行後續治療，從患者口述疑因熱水器、瓦斯燃燒於密閉陽台內，導致一氧化碳中毒。

    台中市警消表示，林家使用燃氣熱水器，將屋外型熱水器裝設於4樓後側陽台加裝窗戶，研判疑因窗戶未開，通風不良蓄積一氧化碳，睡夢中飄向室內發生中毒情形。

    余宣宏表示，蛇年春節持續冷空氣來襲，即使打開陽台窗戶打開，若開縫太小仍會通風不良造成一氧化碳中毒，若出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、呼吸急促、全身痠痛等症狀，應警覺就醫檢查，避免衍生抽搐、意識混亂、昏迷乃等嚴重狀況。

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