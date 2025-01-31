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    彰化秀水初二深夜2起酒駕撞電桿 一度造成752戶停電

    彰化縣秀水鄉大年初二深夜發生2部自小客車酒駕撞電桿，一度造成752戶停電。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉大年初二深夜發生2部自小客車酒駕撞電桿，一度造成752戶停電。（民眾提供）

    2025/01/31 11:28

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣秀水鄉昨天（30日）深夜傳出752戶停電，大年初二晚上停電，讓居民大跳腳，原來是有2部自小客車，竟先後撞上路口電線桿，因為2根電桿遭撞，連帶造成用戶大停電，所幸深夜修復完成供電，警方經過酒測，發現2車駕駛酒測超標，全以違反公共危險罪嫌移送偵辦。

    鹿港警分局表示，這起意外發生在秀水鄉陝西村番花路與湳底巷口，李男（35歲）駕駛白色自小客車，先是撞上番花路的電線桿（金興54），後方吳男（26歲）所駕駛的黑色自小客車，因閃避不及，也自撞另一支台電電線桿（金興54-1），造成昨天深夜秀水鄉番花路、陝西村、下崙村、陝西段等一帶752戶用戶停電。

    警方指出，派員前往處理時，李男一度言語挑釁，甚至伸手作勢攻擊員警，經警方壓制並告知可能觸犯妨害公務後，才配合返回派出所進行酒測，李男酒測值為0.74mg/l，吳男為0.5mg/l，遂依公共危險罪逮捕2人。

    台電彰化區營業區表示，昨天深夜遭車輛撞撞擊電桿，已立即派員搶修，並在昨晚11點已全部復電。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    彰化縣秀水鄉大年初二深夜先後發生2部自小客車撞電桿，一測都是酒駕上路。（民眾提供）

    彰化縣秀水鄉大年初二深夜先後發生2部自小客車撞電桿，一測都是酒駕上路。（民眾提供）

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