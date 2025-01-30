哥哥春節急找失智弟 桃園暖警助團聚

哥哥過年接失智弟弟來桃園團聚卻走失，報警兩小時尋獲。（記者李容萍翻攝）

2025/01/30 22:21

〔記者李容萍／桃園報導〕南投縣曾姓男子（67歲），過年期間到桃園的哥哥家團聚住宿，今（30日）上午卻獨自出門走失，哥哥著急報警協尋，大園警方獲報沿曾男行經路線來回搜尋，經過兩小時，總算在蘆竹八股路一帶找到曾男，幫助他平安返家與親人團聚。

曾男的哥哥今日近午焦急地至大園警分局三菓派出所報案，稱其弟弟一早就外出不見人影，由於弟弟有失智情形且有慢性病，獨自住在南投安養院，兄弟倆感情深厚，過年期間特別將他接來與家人團聚，沒想到弟弟竟走失，為此相當自責，請警方幫忙協尋。

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警方獲報後立即調閱路口監視器，發現曾男出現在蘆竹八股路、南青路、南崁路2段等地，於是立即通報線上警力前往搜尋，並請義警民力一同協助，經過兩小時，終於在蘆竹八股路尋獲曾男。

員警將曾男帶返所後，發現他的雙腳因步行許久受傷破皮，便拿出急救箱替他包紮敷藥，曾男哥哥接獲警方通知後，隨即前往派出所認領撤尋，家屬對於員警的積極熱心深深表感謝。

另外，中壢警分局交通中隊分隊長姚憬恆、警員謝佳峻昨日傍晚巡邏行經延平路時發現一名47歲謝男站在馬路旁，眼神驚慌、手足無措，員警上前關心發現他無法言語，只能發出些微喉音，身上也沒有攜帶皮包證件；正陷入無個資訊息時，員警眼尖發現謝男的手腕上有愛心手環，趕緊將謝男帶返駐地保暖並提供飲食，順利查知身分聯繫哥哥到場。

謝男的哥哥表示，謝男平日外出都能順利返家，但最近開始會忘記回家的路，還好有員警協助，讓弟弟能安全回家，感謝中壢警方的主動暖心助團圓。警方並提醒民眾可協助家中易走失成員身上，配戴容易辨識身分的配件或縫製聯絡方式在衣物上，也可至市府社會局申請防走失愛心手鍊，而分局偵查隊更有提供指紋建檔服務，民眾可親至警分局辦理。

員警發現謝男的手腕上有愛心手環，趕緊將他帶返派出所並聯繫哥哥到場。（記者李容萍翻攝）

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