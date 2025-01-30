1/30 威力彩頭獎上看7.1億！今彩539、春節大小紅包也開獎啦

威力彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

2025/01/30 21:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月30日）台彩各項開獎獎項及獎號如下：

威力彩：第一區：03、17、20、21、24、37。第二區：06。

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大樂透：05、08、27、29、30、48，特別號：35。

49樂合彩：05、08、27、29、30、48。

春節大紅包：01、08、13、17、22、34、39、37、47，春節小紅包：26。

今彩539：09、11、14、18、27。

39樂合彩：09、11、14、18、27。

3星彩：114。

4星彩：9824。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

大樂透春節大紅包、小紅包開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

今彩539、39樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

3星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

4星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

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