1/30 威力彩頭獎上看7.1億！今彩539、春節大小紅包也開獎啦
威力彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月30日）台彩各項開獎獎項及獎號如下：
威力彩：第一區：03、17、20、21、24、37。第二區：06。
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大樂透：05、08、27、29、30、48，特別號：35。
49樂合彩：05、08、27、29、30、48。
春節大紅包：01、08、13、17、22、34、39、37、47，春節小紅包：26。
今彩539：09、11、14、18、27。
39樂合彩：09、11、14、18、27。
3星彩：114。
4星彩：9824。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
大樂透、49樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）
大樂透春節大紅包、小紅包開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）
今彩539、39樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）
3星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）
4星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）