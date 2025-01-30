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    1/30 威力彩頭獎上看7.1億！今彩539、春節大小紅包也開獎啦

    威力彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

    威力彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

    2025/01/30 21:02

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月30日）台彩各項開獎獎項及獎號如下：

    威力彩：第一區：03、17、20、21、24、37。第二區：06。

    大樂透：05、08、27、29、30、48，特別號：35。

    49樂合彩：05、08、27、29、30、48。

    春節大紅包：01、08、13、17、22、34、39、37、47，春節小紅包：26。

    今彩539：09、11、14、18、27。

    39樂合彩：09、11、14、18、27。

    3星彩：114。

    4星彩：9824。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    大樂透、49樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

    大樂透、49樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

    大樂透春節大紅包、小紅包開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

    大樂透春節大紅包、小紅包開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

    3星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

    3星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

    4星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

    4星彩開獎號碼。（擷取自三立iNEWS《全民i彩券》）

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