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    桃園釣客車拋錨 員警合力推車助返家

    黃姓男子車子拋錨，大園巡警幫忙推車。（記者李容萍翻攝）

    黃姓男子車子拋錨，大園巡警幫忙推車。（記者李容萍翻攝）

    2025/01/30 19:05

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市觀音區26歲黃姓男子，大年初一到大潭海邊釣魚，返程時車子突然拋錨熄火，男子不知如何是好，大園警分局觀音分駐所員警巡邏經過幫忙推車，並請黃男在車上試著發動引擎，果然順利發動，幫助黃男化解危機。

    觀音分駐所員警於昨（29日）下午，巡邏行經台66線與武保路口時，發現這輛自小客車打著雙黃燈停在路中，一旁黃男神情慌張在查看車輛狀況，似乎需要協助，員警見狀隨即上前關心。

    黃男表示，他獨自開車到海邊釣魚，享受悠閒的年假氣氛，沒想到返程途中在路口停等紅燈時，車子突然熄火一動也不動，而拋錨的地點位於郊區，一時之間也找不到人幫忙，讓他相當苦惱。

    員警研判可能是車輛電瓶老舊蓄電力不足，而黃男的車輛剛好是手排車，有機會用推車的方式發動車輛，員警便在後方推車，由黃男在車上嘗試發動引擎，在推了一小段路後果真將車子發動，黃男感謝警方的熱心幫忙。

    警方呼籲駕駛人，開車前務必先檢視車輛狀況，確認安全無虞再上路。另外如遇車輛突然故障，也切記保持冷靜勿慌張，先開啟故障雙黃燈，再將三腳架置於車後警示，並於路旁安全處報警及聯繫保養廠，以確保自己及其他用路人行車安全。

    黃姓男子車子拋錨，大園巡警推車助返家。（記者李容萍翻攝）

    黃姓男子車子拋錨，大園巡警推車助返家。（記者李容萍翻攝）

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