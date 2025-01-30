高雄女初一酒後大街喊救命狂奔 警方帶回管束

林女（左）酒後在大街狂喊救命，不聽勸阻持續奔跑，員警控制後帶回派出所實施管束。（民眾提供）

2025/01/30 15:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄38歲林女昨天大年初一（29日）晚上酒後失序，在大街上喊救命狂奔，引來見義勇為的女子上前解圍；警方到場後發現，與林女拉扯的是大樓管理員，是為了制止她奔跑，由於林女仍不聽勸阻持續奔跑，員警當場控制後，帶回派出所實施管束。

高雄左營分局文自派出所指出，大年初一（29日）晚間8時許獲報，指左營區孟子路發生酒後失序情事，立即派員前往處理。

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經過了解，這名38歲林姓女子，於聚會時酗酒喝醉，不僅踹管理室大門，且在孟子路上奔跑，員警到場勸告後，林女仍不聽勸阻持續奔跑，員警當場控制後，帶回派出所實施管束。

案發時，有熱心的女子聽到大街上傳來救命聲，立刻衝到現場，發現林女與一名年約50歲男人拉扯，當場喝令鬆手。男子鬆手後表示，自己是附近大樓管理員，後來又出現2女1男，自稱林女的朋友。

警方強調，林女喝醉失序時，友人及大樓管理員都有協助制止，這名熱心女子「誤會了」； 警方也呼籲民眾參加飲宴應適量，以免酒後失序遭到警方管束，後悔莫及。

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