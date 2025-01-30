為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄女初一酒後大街喊救命狂奔 警方帶回管束

    林女（左）酒後在大街狂喊救命，不聽勸阻持續奔跑，員警控制後帶回派出所實施管束。（民眾提供）

    林女（左）酒後在大街狂喊救命，不聽勸阻持續奔跑，員警控制後帶回派出所實施管束。（民眾提供）

    2025/01/30 15:53

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄38歲林女昨天大年初一（29日）晚上酒後失序，在大街上喊救命狂奔，引來見義勇為的女子上前解圍；警方到場後發現，與林女拉扯的是大樓管理員，是為了制止她奔跑，由於林女仍不聽勸阻持續奔跑，員警當場控制後，帶回派出所實施管束。

    高雄左營分局文自派出所指出，大年初一（29日）晚間8時許獲報，指左營區孟子路發生酒後失序情事，立即派員前往處理。

    經過了解，這名38歲林姓女子，於聚會時酗酒喝醉，不僅踹管理室大門，且在孟子路上奔跑，員警到場勸告後，林女仍不聽勸阻持續奔跑，員警當場控制後，帶回派出所實施管束。

    案發時，有熱心的女子聽到大街上傳來救命聲，立刻衝到現場，發現林女與一名年約50歲男人拉扯，當場喝令鬆手。男子鬆手後表示，自己是附近大樓管理員，後來又出現2女1男，自稱林女的朋友。

    警方強調，林女喝醉失序時，友人及大樓管理員都有協助制止，這名熱心女子「誤會了」； 警方也呼籲民眾參加飲宴應適量，以免酒後失序遭到警方管束，後悔莫及。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播