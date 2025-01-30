小年夜至初一檢舉違規施放爆竹18件 苗栗消防籲鄉親配合

苗栗縣政府因應農曆年節或特殊節慶等需求，公告小年夜、除夕等5天施放一般煙火爆竹開放延長2個小時至午夜12點。（記者彭健禮攝）

2025/01/30 16:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府因應農曆年節或特殊節慶等需求，公告小年夜、除夕等5天施放一般煙火爆竹開放延長2個小時至午夜12點，但自小年夜至年初一，消防局就接獲18件於非開放時段施放煙火爆竹檢舉，消防局籲請鄉親配合，共同維護社區安寧，避免引發災害。

苗栗縣爆竹煙火施放管制自治條例規定，開放飛行類、升空類、炸音類一般爆竹煙火施放，平日上午6點至晚上10點。因應今年農曆春節，縣府公告1月27日「小年夜」、1月28日「除夕」、2月5日「初九天公生」、2月12日「元宵節」及14日苗栗（火旁）龍「化龍返天」等5天，施放一般煙火爆竹開放延長2個小時至午夜12點。

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但消防局表示，自小年夜、除夕到年初一，共計接獲18件民眾檢舉於非開放時段施法煙火爆竹的情形，經消防局及警察局派員前往，行為人都已離去，籲請鄉親配合，共同維護社區安寧，經查獲違反規定可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

消防局另提醒民眾施放爆竹時一定要遵守產品標示的使用方法，選擇空曠地點燃放，且不可串接堆疊燃放，也不可對人、建築物、易燃物發射等安全施放守則，避免意外造成火災事故或人員傷亡。

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