「高雄最強老街」新春湧人潮 警方取締交通違規破百件

旗山老街春節期間塞爆，員警針對違規攤販加強勸導取締。（旗山分局提供）

2025/01/30 15:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕有「高雄最強老街」的旗山老街，春節期間湧入大量人潮，周邊交通車流量大，旗山分局員警大執法，已取締超速違規11件、重點交通違規95件。

旗山老街前年（2023年）以817萬人次遊客，勇奪高雄景點人潮排名榜冠軍；去年統計至11月，雖以646萬人次落居第三，輸給駁二的816萬人次、愛河風景區705萬人次，但仍是過年期間熱門地點。

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旗山警分局表示，春節連假從1月25日至2月2日共9天，因大旗美地區的鄉親外出就業、就學比例較高，有不少返鄉人潮，加上大量外地遊客，因此從連假前一天起，連續10天規劃交通疏導、取締酒駕、防制危駕深夜勤務。

警方統計，1月25日起連續5天，共取締超速違規11件、重點交通違規95件、尋獲失竊汽車1部，查獲賭博案1件9人、詐欺案7件7人，緝捕詐欺、毒品通緝犯各1人，全力維持轄區治安平穩及交通順暢。

警方提醒，春節連假期間，每天上午9點到晚間8點，加強管制旗山老街各式車輛進入，針對違規車輛及攤販加強勸導取締；另美濃區花海景點部分，針對重點四大花區落實巡邏見警率，加強違規停車勸導及取締。

另因應新旗尾橋改建工程施工，請民眾改道行駛台28線旗山橋前往旗山，即下國道10號旗山端直行旗屏一路至延平二路，左轉經台28線旗山橋往旗山市區，以分散車流量、降低交通衝擊。

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