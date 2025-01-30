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    北市101歲翁除夕騎三輪車迷途 汐止警助人瑞返家團圓

    101歲劉姓人瑞騎三輪車，迷途至新北市汐止區大同路1段，汐止警分局社后派出所警員開警車接他到派出所休息。（記者林嘉東翻攝）

    101歲劉姓人瑞騎三輪車，迷途至新北市汐止區大同路1段，汐止警分局社后派出所警員開警車接他到派出所休息。（記者林嘉東翻攝）

    2025/01/30 15:05

    〔記者林嘉東／新北報導〕台北市木柵區劉姓人瑞除夕一早騎三輪車出門，遲至下午仍不見蹤影，家屬心急如焚趕往報案，所幸汐止警方在汐止區大同路1段發現劉翁，上前關懷得知劉翁迷途，從木柵住處騎了20多公里來到汐止，擔心他體力不支，開警車接他到派出所休息，讓家屬感動不已。

    這起百歲人瑞騎車迷途案發生在除夕上午，101歲劉姓老翁一早告訴家人要外出散步，上午7點騎三輪車出門後音訊全無，劉翁的女兒下午3點多發現他仍未返家，焦急趕往木柵分局報案，就在她向警方報案時，就接獲社后派出所警員來電表示，尋獲劉翁的消息，並已開警車將劉翁接到派出所休息。

    汐止警分局指出，社后所同仁發現有名老翁騎著三輪車在大同路1段與南陽大橋旁躊躇不前時，便主動上前關心，才知劉翁一早從木柵住處騎著三輪車至汐止區，騎了20公里的路，找不到回家的路，擔心劉翁體力不支，趕緊通知同仁開警車接他回派出所休息，提供溫水讓劉翁解渴。

    汐止分局長徐俊生呼籲，市民應多留意家中老人，同時也建議民眾可在長者身上衣物繡上姓名，或穿戴可識別身分之飾品；另新北市政府社會局有提供「愛心手鍊」的服務，有需要的市民朋友可向社會局申請，共同為迷失老人找到回家的路。

    101歲劉姓人瑞騎三輪車迷途被警員發現，家屬趕抵社后派出所感謝警方幫忙。（記者林嘉東翻攝）

    101歲劉姓人瑞騎三輪車迷途被警員發現，家屬趕抵社后派出所感謝警方幫忙。（記者林嘉東翻攝）

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