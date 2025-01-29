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    從鶯歌騎電動車到桃園途中迷路 5暖警助80歲翁除夕回家團圓

    員警原依老翁意願開巡邏車引導老翁至桃園火車站，途中不巧電動車沒電拋錨。（記者黃政嘉翻攝）

    員警原依老翁意願開巡邏車引導老翁至桃園火車站，途中不巧電動車沒電拋錨。（記者黃政嘉翻攝）

    2025/01/29 18:16

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕新北市一名80歲行動不便的林姓老翁，昨天除夕下午從鶯歌騎四輪電動代步車到桃園，不料在桃園區永安路疑似迷路回不了家，轄區警方原依老翁意願開巡邏車引導老翁至桃園火車站，不巧電動車又沒電拋錨，最後警方通知其家屬帶回老翁，助老翁除夕夜返家團圓。

    桃園警分局指出，昨天晚上約10點半，埔子派出所接獲民眾報案，林翁疑在永安路迷途，副所長周祥瑞偕同警員記清賢趕往現場關懷，林翁表示「只要送到桃園火車站，他就知道回家的方向」員警便開巡邏車在前引導，沒想到電動車行駛不到200公尺就拋錨。

    因此另找3名警員，協助以警車前後護衛的方式，準備將林翁車輛推回所內，途中考量天氣、安全性，後來員警便將電動車寄放在附近機車店家前，再將老先生送回所內，後通知家屬將其帶回。

    老翁電動車拋錨後，員警準備將林翁車輛推回所內，途中考量天氣、安全性，後來將電動車寄放在附近機車店家前，另通知家屬帶回老翁。（記者黃政嘉翻攝）

    老翁電動車拋錨後，員警準備將林翁車輛推回所內，途中考量天氣、安全性，後來將電動車寄放在附近機車店家前，另通知家屬帶回老翁。（記者黃政嘉翻攝）

    員警將老翁帶回派出所，再由老翁家屬帶回。（記者黃政嘉翻攝）

    員警將老翁帶回派出所，再由老翁家屬帶回。（記者黃政嘉翻攝）

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