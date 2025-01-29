韓籍單車客東進武嶺半路沒力「凍未條」 警即刻救援

新城警分局員警將韓籍62歲金姓男子（著短褲者）平安送往觀雲山莊住宿。（新城警分局提供）

2025/01/29 15:23

〔記者游太郎／花蓮報導〕62歲韓國籍金姓男子26日與友人騎自行車從太魯閣經中橫公路準備到合歡山，行經碧綠神木不敵低溫，在路旁休息待援，新城警分局合歡派出所派出警力到場協助，平安送抵觀雲山莊住宿避寒。

新城警分局合歡派出所指出， 26日晚上7點左右接獲觀雲山莊轉報，韓國籍男性住客向他們說，與韓國籍友人騎腳踏車要到山莊住宿，體力不支，目前在台8線124公里處休息，氣溫十分低，怕有危險，希望通報警方到場協助。

請繼續往下閱讀...

合歡派出所警員林奕福獲報，考量到下午6點起台14甲線翠峰到大禹嶺預警性封閉，男子要騎車上來會被擋在管制點，夜晚氣溫只有攝氏3度，擔心他失溫，立即與雪季勤務支援的交通隊分隊長乃得耀、吉安分局吉安所警員李文正趕往救援。

警方抵達現場，看見1名穿短褲男子在碧綠神木附近待援，員警以英語詢問，趕緊協助他們將相關物品帶上巡邏車，載往觀雲山莊休息。

合歡派出所說，經了解，62歲金姓男子與另一名50歲金姓男子騎自行車從太魯閣出發要去合歡山，但行經碧綠神木時62歲金姓男子體力不支，無法繼續往前騎，山區無人可以協助，另一名金姓男子只好先騎車到觀雲山莊求助，山莊得知後，趕緊通知警方協助，50歲金姓男子見同行友人平安到了山莊後，對員警在低溫下出動救援不斷道謝。

新城警分局合歡派出所員警見韓籍男子在中橫山區僅著短褲，急忙將他送往住宿的觀雲山莊。（新城警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法