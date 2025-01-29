春節大團圓 竹南6越南移工開毒趴難逃法網

竹南警分局大同派出所，於27日（小年夜）晚間8點許接獲民眾檢舉，指竹南鎮一處外籍移工宿舍疑似開毒趴，員警獲報後集合線上警力及協勤民力前往查看。（圖由警方提供）

2025/01/29 09:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆春節，家家戶戶團圓迎新年，不過，警方維護治安工作不打烊，苗栗縣竹南警方於小年夜，查獲6名越南籍移工涉嫌在宿舍內開毒趴，查扣9包含有二級毒品「甲基卡西酮」的毒品咖啡包，全案依毒品罪嫌送辦。

苗栗縣竹南警分局大同派出所27日（小年夜）晚間8點許接獲民眾檢舉，指竹南鎮一處外籍移工宿舍疑似開毒趴，員警獲報後集合線上警力及協勤民力前往查看。

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員警到場後發現有6名越南籍移工於屋內聚集開趴，桌上散落9包毒品咖啡包，經警方詢問在場人均否認持有、施用，遂將6人全數帶返所偵辦。

經警方檢驗該9包咖啡包內容物呈甲基卡西酮（二級毒品）陽性反應，將6人逮捕，並依規定採尿送驗，全案移送苗栗地方檢察署偵辦。

竹南分局呼籲，年節假期民眾團聚歡樂，莫逞一時之樂，使用毒品遺害百年身，拒絕毒品珍惜生命，健康無價。並強調，春節期間，警方維護治安工作不打烊，若民眾發現疑似不法，請撥打110通報。

員警到場後發現有6名越南籍移工於屋內聚集開趴，桌上散落9包毒品咖啡包。（圖由警方提供）

警方將6名越南籍移工全數帶返所偵辦。 （圖由警方提供）

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