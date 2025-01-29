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    車站防搶演練逼真 鐵路警察春節提供護款服務

    鐵路警察局高雄分局春節連假車站防搶演練逼真。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

    鐵路警察局高雄分局春節連假車站防搶演練逼真。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

    2025/01/29 08:41

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕鐵路警察局高雄分局春節連假進行防搶演練，上演搶匪持槍於高雄火車站搶劫太逼真，搭車民眾以為真的發生搶劫案，警方提醒民眾留意自身財務，警方春節提供護款服務，讓民眾安心過好年。

    警方春節連假加強維護治安，前天以高雄火車站有一名民眾於金融機構提領現金時，突遭一名歹徒持搶抵住民眾，喝令把錢包交出來，警方據報到場，持槍包圍歹徒，喝令歹徒趴下，當場壓制逮捕歹徒。

    由於警方真槍實彈上陣，整個防搶演練太過逼真，吸引不少搭車民眾圍觀，以為高雄火車站真的發生搶劫案，事後獲悉是防搶演練，驚呼演練超逼真。

    鐵路警察局高雄分局今表示，警方辦理防搶演練，讓民眾知道至金融機構提領金錢時，要多留意四周可疑人士，以及警員接獲通報後處置作為。

    鐵路警察呼籲民眾年節現金需求及資金往來頻繁，極易成為歹徒覬覦作案目標，提醒民眾至金融機構提領現金時，應多加注意周遭有無可疑人士，務必提高警覺，以保障自身及財產安全。

    此外，鐵路警察春節連假提供護鈔服務，民眾若有護款需求，可撥打110報案電話，別讓自己辛苦血汗錢遭搶走，才能安心好過年。

    鐵路警察也提醒民眾春節連假搭乘台、高鐵，請保管好貴重物品，當搭車人潮擁擠時，請將後背包移至胸前，以防遭竊，並注意可疑人事物，提防宵小行竊。

    鐵路警察局高雄分局春節連假車站防搶演練逼真。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

    鐵路警察局高雄分局春節連假車站防搶演練逼真。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

    鐵路警察局高雄分局春節連假車站防搶演練逼真。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

    鐵路警察局高雄分局春節連假車站防搶演練逼真。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

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