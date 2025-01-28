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    天菜帥警在Threads爆紅！台東實習警曝光 被正妹搭訕「我送你回家」

    吳念橋說，自己執勤被偷拍並無妨，但希望大家專心騎、開車。（吳念橋提供）

    吳念橋說，自己執勤被偷拍並無妨，但希望大家專心騎、開車。（吳念橋提供）

    2025/01/28 17:50

    〔記者劉人瑋／台東報導〕近日網路上出現男警維持交通秩序影片在Threads爆紅，而且影片還不只一段，似乎非一人一時一地所攝，瀏覽或留言多破萬則，皆是帥氣十足的男警指揮交通、協助路人問路，影片也造成廣大女性網友呼朋引伴互相標注要「到成功鎮觀光」。但當事人表示，歡迎各位合照，「但騎、開車請專心，不要一邊錄影」。

    影片中的男警，特別是戴上墨鏡的樣貌更是酷帥模樣，但實則他談吐卻十分親切，從其工作歷練看來似乎頗受年長女性青睞。當事人是89年次的吳念橋，屏東縣內埔鄉客家子弟，112年特考班目前實習中，185公分、屏科大休閒運動健康系畢業，以往還是自行車運動員與健身教練，畢業後還在社區觀懷據點任運動指導員，學員十之八九皆為阿姨、阿嬤、大姊等。重點是，很遺憾，他已死會。

    近來吳念橋就是在成功鎮的年貨大街交管，帥氣外型又站在最顯眼處，網友說，「不拍他拍誰？」。他表示，在影片中當時正好有位大姊詢問成功鎮餐廳，但自己也到此報到不久，也只能幫她上網蒐尋資料，「她是最正經的一位」。而有網友則表示，就是被阿姨捷足先登，自己本想前往和男警搭訕。

    吳念橋說，自己出身鄉下，成功鎮人情味滿滿自己十分喜愛，所有人都十分熱情。但一些老學長私下表示，「熱情的都是女性，自己都快退休了都還沒體驗過這狀況」。

    甚至，吳念橋站路口一整天都會有許多民眾與其合照，還見到不少人單手騎車、開車，另一手持手機錄影，自己還需要指揮交通或挪動三角錐、疏導車流根本走不開，發現時對方已走遠，呼籲「請專心開、騎車」而且自己還指揮交通，請勿做出違規且危險行為。

    至於被錄影一事，許多警員可能會擔心執法時被錄影，最後淪至上網公審。吳念橋說，自己行得正坐得直不怕被錄影，更重要的是，「大家都帶著微笑錄影，看來都保持善意，大家這麼和善也不好意思拒絕」，而錄影者不僅是四、五十歲女性，昨天也有一群二、三十歲女性合照，比較誇張的是，有年輕女性詢問「你家在哪？我送你回家」但自己也不需要，只是感謝好意。

    吳念橋說，自己喜歡海，也熱愛釣魚，成功鎮不僅有海，人情味更讓自己喜愛。（吳念橋提供）

    吳念橋說，自己喜歡海，也熱愛釣魚，成功鎮不僅有海，人情味更讓自己喜愛。（吳念橋提供）

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