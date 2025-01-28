嗨過頭？搭船返小琉球竟吸「喪屍煙彈」 男被海巡逮捕

搭船返鄉竟吸「喪屍煙彈」，男子遭海巡人員逮捕。（海巡提供）

2025/01/28 15:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所人員，昨天（27日）下午5時許執行「東昇11號」客船檢查時，發現1名男性民眾精神萎靡不肯下船，調派人力調查，竟發現返回小琉球的21歲黃姓男子吸食電子煙情形，盤查及煙油篩檢赫然發現是第二級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）。

海巡表示，安檢所同仁執行客船檢查時，發現男子不肯下船，現場查看該民眾明顯精神萎靡且有吸食電子煙情形，立即調派人力併同分駐所實施盤查及使用「依托咪酯」快篩試劑檢驗（呈現陽性反應），身分確認為返島居民且攜帶20顆煙彈，隨即實施逮捕及查扣相關物品，由海巡艇押解返回高雄港，後續移送屏東地檢署偵辦。

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南部分署第五岸巡隊表示，行政院已將依托咪酯提升為二級毒品，呼籲民眾切勿因一時好奇嘗試，應保持警覺心，遠離毒品危害，若有發現不法，請撥打海巡署「118」報案專線檢舉，以確保人民生命健康之安全。

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男子搭船返鄉竟吸「喪屍煙彈」被查獲。（海巡提供）

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