兒捲性騷疑雲 監委蔡崇義：盼公義得以彰顯

監委蔡崇義。（資料照）

2025/01/28 14:53

〔記者林哲遠／台北報導〕監察委員蔡崇義兒子、長榮大學副教授蔡尚恩被一名女同志指控性侵，最高法院2023年判蔡尚恩無罪確定；蔡尚恩近年前往台南南神神學院就讀碩班，又遭1名女生指控性騷，最終性平報告出爐認定不成立。蔡崇義今引用聖經所言，希望公義得以彰顯，希望看見真理，得以和睦、饒恕，更希望舊的都過去，以後能向著標竿直跑。

蔡崇義表示，他兒子蔡尚恩在2017年回台南，在父母逼婚下，被網友「主動」交往，沒想到是一年串惡夢的開始。蔡說，一切的苦難冤抑，他總是以聖經來勸勉兒子，直到昨晚看到兒子的臉書，心都碎了，也更能體會耶穌及保羅傳教的苦。他從未在臉書回應，終於第一次發文，希望公義得以彰顯，希望看見真理，得以和睦、饒恕，更希望舊的都過去，以後能向著標竿直跑。

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此外，蔡崇義昨日在兒子臉書貼文留言表示，尚恩當初被以戳破謊言起訴「指侵」，又被一審草率判有罪，確實讓他對於司法很失望，只是他還是相信司法，畢竟他在司法界三十多年，「我因而幾乎不再回台南，更換手機，與任何朋友不聯絡，我只祈禱上帝的公義。」

「你一個人在台南孤單奮鬥，我沒有講一句話，但心是痛的。」蔡崇義透露，他去過南神兩次，一次是神碩畢業，另一次是畢講，他不敢跟南神師生聯絡，雖然從他人口中知道兒子過得很苦，但總相信神有美好旨意。

蔡崇義直言，一個女孩自己不知道被摸頭髮的事件，可以渲染成噁心的渣男，優良教師成狼師，身為父親，心幾乎痛得撕裂，每次兒子難過時，只能勸兒忍耐交託，讓神做主；當對方違反法令，猛po文，雖然知道那是認知作戰的手法，但還是勸兒子〔安靜〕，申冤在神，要追求眾人的和睦。

「我對不起你，兒子，若不是我，你應該不會上媒體。」蔡崇義感嘆，若不是勸兒子不要辯駁，將近三年被無中生有的攻擊，也不致被狠狠的貼上標籤。

針對潘女指控，蔡也提及，他看不出具體如何性騷，從A男前後荒謬不一的指控，更看不出兒子如何摸（改成碰）潘女，摸頭髮跟碰一次頭髮，意義是完全不同；更令人不解的是聞頭髮這麼噁心的行為，唯一所謂的目擊證人A男沒講，周遭一堆人沒看到，潘女自己沒感覺，聞頭髮怎麼跑出來的？

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