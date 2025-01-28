9旬翁失蹤14小時 警民合作助返家團圓

淡水分局警方當天與義警展開搜索，終於在晚間9點找回葉姓老翁，助他返家與家人團圓。 （記者鄭景議翻攝）

2025/01/28 14:18

〔記者鄭景議／新北報導〕94歲的葉姓老翁因罹患輕微失智症，本月22日早上7點多出門看病後，就迷失方向，家人在家等到中午不見老翁，趕忙向警方請求協尋，淡水分局警方與義警展開搜索，終於在晚間9點找回葉姓老翁，助他返家與家人團圓。

據了解，葉翁因輕微失智症，1月22日早上7時47分許出門看病後，迷失方向，焦急如焚的家屬於當日下午報案，並在警察的協助下展開尋人行動。淡水分局警方立即行動，並與義警合作。

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警方表示，此次協尋行動由三芝分駐所警員林育暄帶領，獲報後隨即組織了四名義警協勤人員，展開周邊區域的搜尋工作。經過細心搜尋，於晚上9時，終於在三芝區長勤街發現迷失的葉老先生，警方隨後為其提供熱水並通知家屬前來接回。

葉翁表示，自己在出門後誤搭錯公車，並在淡水捷運站觀看花燈後迷路，所幸在警方的幫助下平安返回家中。

淡水分局長彭正中表示，今年「加強重要節日安全維護工作」仍以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，分局將全力加強查尋失蹤人口，讓民眾感受到政府關懷，積極發揮警察機關為民服務工作任務，使民眾安心過好年。

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