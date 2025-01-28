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    離譜！轎車闖紅燈逆向上國道 車主荷包大失血

    違規轎車逆向行駛。（圖由民眾提供）

    違規轎車逆向行駛。（圖由民眾提供）

    2025/01/28 12:13

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕國道1號南向367公里（高雄市中正出口匝道路段）27日上午出現離譜畫面，一部轎車疑逆向闖紅燈，還從匝道出口開上國道，駕駛疑驚覺走錯路，旋即在匝道迴轉離開，警方正通知車主說明，車主荷包恐在春節前夕大失血。

    民眾行車紀錄器拍下該車違規畫面，上傳網路社群，可見該車在中正出口匝道路段一路逆向行駛，令人詫異的是，當時其他車輛都在停等紅燈，該車沒有停車，還直接開上出口匝道，原PO說，「後面不知道有沒有造成事故？」

    苓雅分局表示，並未接獲報案及檢舉，該車於27日7時2分許逆向行駛上國道，將通知該車主到案說明；第五公路警察大隊也將釐清事發原因，違反道路交通管理處罰條例開罰。

    苓雅分局指出，該車駕駛違反道路交通管理處罰條例第45條「不依規定駛入來車道」，處600元以上1800元以下罰鍰；及違反同法「汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」，處1800元以上5400元以下罰鍰。

    公路警察表示，勤指中心接獲高雄市110通報，旋即調派巡邏車前往查處，並通知交控中心協助監看CCTV及利用CMS提醒用路人注意，該車於進入出口匝道後，7時9分自行於匝道迴轉離轄，未造成事故或回堵情事，巡邏車查看並未發現。

    公路警察表示，該車涉違反道路交通管理處罰條例第43條（在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛）規定，處汽車駕駛人新臺幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰，待查證後依規定舉發。

    違規轎車逆向從出口匝道上國道1號。（圖由民眾提供）

    違規轎車逆向從出口匝道上國道1號。（圖由民眾提供）

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