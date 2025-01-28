桃警幫忙找回遺失物 菲籍女移工喜極而泣致謝

龍潭分局員警協助菲籍女移工羅莎，尋找到在公車遺失的物品。（警方提供）

2025/01/28 11:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕菲律賓籍外籍女移工羅莎，3個月前才來到龍潭某電子廠工作，由於放年假了，羅莎也想買些東西慰勞自己，昨天下午於中壢市區買了一大堆東西準備回龍潭宿舍過年，沒想到下車後卻把物品遺忘在公車上，羅莎急忙報警，所幸警員張維忻英文流利，經溝通後總算找回失物，羅莎也稱讚台灣警察素質及效率真的是一流。

警方調查，羅莎在求助無門情況下，走進派出所希望警察協助找回遺失物品，只是羅莎只會英語，好在處理警員張維忻曾在澳洲打工2年英文相當流利，細心以英文與羅莎溝通，瞭解上下車時、地等詳細情形，迅速前往女子下車地點找尋未果，立即向客運公司聯繫，並前往客運總站探，終於皇天不負苦心人，最後終於在公車後排座椅下空間成功尋獲遺失物品，女子物品被尋獲，當場喜極而泣，頻頻向警方致謝。

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羅莎事後向警方表示，聽聞菲律賓同事說台灣的警察十分友善，才壯著膽子走進派出所求助，沒想到台灣的警察竟然那麼熱心迅速，馬上就幫她找回遺失物品，而且語言溝通沒有障礙，直呼台灣的警察素質、效率真是一流。

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