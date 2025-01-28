為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    又是酒駕惹禍！台中男開車撞破火鍋店大門

    男子酒駕直接從門口撞進火鍋店。（民眾提供）

    男子酒駕直接從門口撞進火鍋店。（民眾提供）

    2025/01/28 11:38

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天除夕清晨4點多，台中市七期朝馬路火鍋店「這一鍋」前發生車禍，郭姓男子酒駕撞進「這一鍋」將大門撞出一個大洞，門口招牌被撞倒，現場滿地殘骸，車上乘客一度受困，警、消到場後幫忙脫困，郭姓駕駛酒測值為0.4，警方將人上銬帶走；「這一鍋」表示這兩天預訂客滿，將設置臨時大門，營業不受影響。

    中市警第六分局表示，郭男（22歲）駕駛自小客車，沿市政北七路往朝富路方向行駛，直接撞進該路口的火鍋店，所幸凌晨時分店內無人，駕駛座郭男及副駕駛座陳男（24）身體多處擦挫傷，警消將陳男救出後送醫診治傷勢無大礙；但駕駛郭男酒測值0.4超標，依公共危險罪將其移送法辦。

    「這一鍋」火鍋店除夕、初一預約已客滿，火鍋店主管也連夜到場善後，看到大門被撞破，現場滿地瘡痍也直呼誇張，趕緊先找人修復；業者表示，現場大門損壞，將設置臨時大門，店內營業照常，不受影響。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    男子酒駕直接從門口撞進火鍋店，將門口撞出一個大洞。（民眾提供）

    男子酒駕直接從門口撞進火鍋店，將門口撞出一個大洞。（民眾提供）

    男子酒駕直接從門口撞進火鍋店，現場滿地殘骸。（民眾提供）

    男子酒駕直接從門口撞進火鍋店，現場滿地殘骸。（民眾提供）

    男子酒駕直接從門口撞進火鍋店。（民眾提供）

    男子酒駕直接從門口撞進火鍋店。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播