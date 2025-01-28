又是酒駕惹禍！台中男開車撞破火鍋店大門

男子酒駕直接從門口撞進火鍋店。（民眾提供）

2025/01/28 11:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天除夕清晨4點多，台中市七期朝馬路火鍋店「這一鍋」前發生車禍，郭姓男子酒駕撞進「這一鍋」將大門撞出一個大洞，門口招牌被撞倒，現場滿地殘骸，車上乘客一度受困，警、消到場後幫忙脫困，郭姓駕駛酒測值為0.4，警方將人上銬帶走；「這一鍋」表示這兩天預訂客滿，將設置臨時大門，營業不受影響。

中市警第六分局表示，郭男（22歲）駕駛自小客車，沿市政北七路往朝富路方向行駛，直接撞進該路口的火鍋店，所幸凌晨時分店內無人，駕駛座郭男及副駕駛座陳男（24）身體多處擦挫傷，警消將陳男救出後送醫診治傷勢無大礙；但駕駛郭男酒測值0.4超標，依公共危險罪將其移送法辦。

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「這一鍋」火鍋店除夕、初一預約已客滿，火鍋店主管也連夜到場善後，看到大門被撞破，現場滿地瘡痍也直呼誇張，趕緊先找人修復；業者表示，現場大門損壞，將設置臨時大門，店內營業照常，不受影響。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子酒駕直接從門口撞進火鍋店，將門口撞出一個大洞。（民眾提供）

男子酒駕直接從門口撞進火鍋店，現場滿地殘骸。（民眾提供）

男子酒駕直接從門口撞進火鍋店。（民眾提供）

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