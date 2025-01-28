小年夜憾事！買完東西開車返家途中自撞路樹 苗栗76歲老翁傷重不治

76歲李姓老翁駕小客車，突然失控衝撞路旁大樹車頭全毀，送醫不治。（警方提供）

2025/01/28 09:31

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣128號縣道西湖鄉段，昨（27）日下午傳出自小客車不慎自撞路樹車禍，通霄警分局西湖分駐所及消防人員據報前往，發現76歲李姓老翁身受重傷，已無生命跡象，送醫仍宣告不治，李翁並無酒駕，肇事原因仍待警方進一步釐清；農曆春節小年夜傳出憾事，家屬哀慟不已。

據指出，家住銅鑼鄉的李姓老翁，昨天下午駕小客車前往通霄鎮市區買小雞，之後，沿128號縣道欲返回住家，當行經西湖鄉路段時，車子突然失控衝撞路旁大樹，小客車車頭全毀，擋風玻璃碎裂，方向盤扭曲變形，經路過民眾發現後報案。

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消防人員抵達現場，發現李翁已無生命跡象，緊急送醫仍告不治；陳翁酒測值零。

家屬向警方說，老翁有高血壓病史，詳細肇事原因亦尚待釐清，全案今（28）日報請苗栗地檢署檢察官相驗。

通霄警分局今天呼籲民眾駕駛車輛時，務必隨時注意車前路況及自身精神狀態，並遵守交通規則，以確保自身與他人的交通安全。

76歲李姓老翁駕小客車，突然失控衝撞路旁大樹，車頭受創嚴重，方向盤扭曲變形。（警方提供）

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